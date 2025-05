Calpe-Formentera y vuelta, del 26 al 29 de mayo

El 32º Trofeo Peñón de Ifach sí se celebrará en este 2021, tras ser cancelada el pasado año por la situación sanitaria de la Covid-19. La presente edición se celebrará entre los días 26 al 29 de mayo, manteniendo su formato de dos regatas: Calpe-Formentera y Formentera-Calpe, regata de altura y que figura como campeonato autonómico en el calendario de la FVCV, aunque los actos sociales sufren una importante variación, a diferencia de años anteriores, al tener que cumplir con varios protocolos sanitarios y los propios establecidos por el club calpino.

La emblemática regata de Calpe ya es una realidad, tras celebrarse hoy la presentación oficial del Trofeo Peñón de Ifach. El Club no ha querido perder la tradición de su paso por el Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Protegida Valencia y aunque la puesta de largo también ha sufrido un cambio importante, con un acto breve y en ‘familia’ no ha dejado de contar con los principales actores: Cosme Gutiérrez, presidente del Consejo DO Vinos Valencia, acompañado por Juan Belliure, presidente del RCN Calpe.

El presidente del Consejo ha querido señalar que “para nosotros es importante seguir vinculados a un evento deportivo como es el Trofeo Peñón de Ifach, del cual venimos colaborando desde hace muchos años”, añadiendo que “tras un año difícil en el que no se pudo celebrar la regata, volvemos con mayor ilusión para seguir promocionando los vinos de Valencia en evento tan importante como este y al que damos las gracias al club por dejarnos ser partícipes de él”

Belliure, por su parte, ha querido resaltar y hacer hincapié en el “agradecimiento del Club y del Trofeo Peñón de Ifach al Consejo Regulador Vinos de Valencia , y por seguir apostando por esta importante regata que, año tras año, sigue cumpliendo todas las expectativas a nivel de participación”, concluyendo que “tras un año difícil, en el que tuvimos que tomar la decisión de cancelar la regata, entendimos desde el Club que no podíamos dejar otro año sin la regata, aunque eso sí, con un programa de actos sociales más corto y muy limitado. Hemos elaborado un plan y protocolo sanitario que se complementa a las normativas sanitarias actuales, tanto gubernamentales como federativas”

Por lo que respecta a la regata, la cita calpina es valedera para el campeonato autonómico de Crucero Altura. El Club mantiene su formato, con dos regatas: Calpe-Formentera y Formentera-Calpe. La salida desde Calpe está prevista sobre las 10.00 horas del jueves 27 de mayo, mientras que la jornada de sábado 29 se procederá a la largada desde la isla a la misma hora.

En cuanto a la participación, se ha tenido que volver a colgar el cartel de complete a poco más de 13 días para el arranque oficial de la competición, con 65 barcos que estarán en la línea de salida, procedentes del RCN Valencia, RNC Gandía, CN Altea, CN Moraira, CN Villajoyosa, RCR Alicante, RCN Torrevieja, CN Santa Pola, CN Cullera, además de la propia flota del RCN de Calpe.

Más temas:

Naútica

Vela