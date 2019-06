52 Super Series «Azzurra» porfía con «Bronenosec» en otro día genial en Puerto Sherry «Quantum» continúa dando la de arena en la bahía de Cádiz

Es muy evidente que esta bahía de Cádiz no tiene parangón en el mundo. Ni sus vientos, corrientes y mareas son comparables con las de ningún otro sitio. Su viento de Poniente mostró ayer su cara divertida, a la vez que complicada, lo que supuso dos grandes mangas, la quinta y la sexta de la 52 Super Series Royal Cup, que organiza Puerto Sherry durante esta semana. Si a esto le sumamos la buena colocación del campo de regatas, todo resulta un verdadero éxito.

Los rusos del «Bronenosec» se impusieron en una memorable primera manga, en la que los americanos, que iban liderando la primera ceñida se dedicaban a virar en la proa a los argentinos del «Azzurra», mientras que los rusos y los turcos del «Provezza» se escapaban.

En la segunda manga del día, «Azzurra», que había hecho un quinto en la primera, se impuso de principio a fi tras realizar una gran salida. El barco de Parada lleva dos primeros puestos, lo que le hacer ser un sólido líder con un punto de ventaja sobre el «Bronenosec». Los argentinos se muestran muy rápidos en los rumbos de popa y cuando montan primeros barlovento, son inalcanzables.

Otro día aciago para los americanos del «Quantum», que no logran dar con la tecla que les pueda acercar a la cabeza de la clasificación. Un sexto y un septimo puestos en la jornada de ayer delata la baja forma del que a priori era un candidato a ganar la Royal Cup y el Circuito 2019 de las 52 Super Series.

Mención aparte merece el hispano-alemán «Platoon», que se mantiene en el centro de la tabla con un primer puesto y dos terceros. El ganador de Mahón, al que ayer penalizaron por un babor-estribor, no le ha encontrado aun el punto a la bahía de Cádiz.

A falta de cuatro mangas y dos días de competición, la clasificación general está muy apretada y cualquiera puede resultar ganador.

Para mañana están previstas dos nuevas mangas a partir de las 14 horas. Toda la acción de la regata se puede seguir con la retransmisión en directo de la prueba con señal de televisión hasta el sábado. La transmisión tendrá comentarios en directo desde el agua y también desde el estudio y comenzará quince minutos antes de las regatas que están previstas para las 14 horas. La transmisión se puede ver en nuestra web www.52superseries.com y también en nuestra aplicación de móviles.

Declaraciones

Santiago Lange, táctico del Azzurra, explica: “Pienso que a veces tienes suerte de que nadie vira en tu cara y te encuentras con líneas limpias para navegar. Esa ha sido la clave en la victoria. Pienso que es una regata fantástica y a veces necesitas ese pequeño punto de suerte, que es la que no tuvimos en la primera manga con Quantum. En la segunda tuvimos esa suerte y nos dejaron solos en la derecha. Queríamos estar en la derecha, pero pudimos habernos equivocado. Está todo muy igualado y en esto está el gran aliciente de las 52 Super Series. Cualquier pequeña cosa que te ocurre es un grave problema. Es divertida la lucha de viradas, pero ellos (Quantum) tomaron esa decisión de proteger la derecha y nosotros éramos los que estábamos cerca. Probablemente fue un error mío no darme cuenta de que ellos nos querían cubrir y deberíamos haberlos dejado ir. Esa es la parte interesante saber cómo los demás juegan sus cartas. Necesitas regatear bien si hay algo que nunca hago es mirar los resultados para decidir cómo navegar. En esta flota si navegas pensando en los resultados seguro que no ganas.

Sime Fantela, caña del Bronenosec, dice: “Están siendo unos buenos días y estamos siendo muy consistentes. Estamos recuperándonos de situaciones complicadas y estamos haciendo un gran trabajo de equipo. La diferencia con Mahón es que aquí llevamos más tiempo como equipo y en esta flota es muy importante tener la experiencia que te dan las regatas. Compartir la caña con Vladimir está siendo muy productivo para nosotros. Hemos encontrado un buen balance entre los dos haciendo él las ceñidas y yo las popas y las salidas, aunque Vladimir también coge la caña en las popas a veces. Lo más importante para los dos días que quedan es no hacer errores y seguir siendo consistentes”.

Clasificación 1. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (5,1,2,5,5,1) 19 puntos. 2. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,3,4,3,1,5) 20 p. 3. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,4,7,7,2,2) 23 p. 4. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,2,3,4,4,4) 25 p. 5. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (3,6,5,1,3,8) 26 p. 6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (2,8,6,2,8,6) 32 p. 7. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (7,7,1,6,6,7) 34 p. 8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) (6,5,8,8,7,3) 37 p.