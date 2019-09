52 Super Series «Azzurra» ganó en el agua lo que le querían arrebatar en los despachos Rob Weiland, manager general de la clase TP52, maniobró el viernes por la tarde para que se disputaran tres mangas el último día de la Sailing Week de Porto Cervo

El "Azzurra", de la familia Roemmers se ha proclamado campeón del Circuito 52 Super Series durante la última jornada de la Sailing Week de Porto Cervo. El barco italo-argentino es la cuarta vez que lo consigue (2012, 2015, 2017 y 2019) y confirma así que la vela "latina" está por delante de la anglosajona. Al "Azzurra" le han sobrado 12 puntos sobre el segundo clasificado, el alemán "Platoon", un muy digno rival hasta el último metro de las regatas, y 14 sobre el americano "Quantum".

Al término de la jornada del viernes, "Azzurra" tenía muy clara su victoria en la general del circuito. Le sacaba 11 puntos al "Platoon" y teniendo en cuenta de que el "Gladiator" y el "Team Visión" no entran en la general, al no haber navegado en al menos cuatro eventos, los italo-argentinos se marchaban a la cama con un sabor muy dulce. De repente entra en acción el manager general de la clase TP52, Rob Weiland y se saca de la manga la posibilidad de hacer una manga más en la última jornada. Con esta posibilidad ya no estaba tan clara la victoria del "Azzurra", porque la decisión daba una oportinidad más al "Platoon" y perjudicaba al "Azzurra". Nunca en la historia de las 52 Super Series, el último día se habían disputado tres mangas.

La mala temporada del americano "Quantum" y la buenísima del alemán "Platoon" hicieron a Weiland hacer cábalas para intentar que las 52 Super Series no volvieran a manos de un barco latino. El odio de Weiland a los latinos se traduce en que tras más de 20 años en España es incapaz de decir una sola palabra en español, y claro, una victoria del barco argentino no ayudaría en nada a animar a otros armadores anglosajones a unirse al mejor circuito del mundo.

Weiland plantó cara a Guillermo Parada, presidente del Circuito 52 Super Series, así como a los hermanos Roemmers cuando el viernes por la tarde fueron a pedirle una explicación de la decisión tomada sin haber consultado al Consejo de Administración de las 52 Super Series. "Si no os gusta, me despedís", dijo en muy mala baba Weiland.

Guillermo Parada, patron del "Azzurra" templo los ánimos y para evitar un gran escándalo se propuso navegar las tres mangas para ganar el circuito en el agua y apartarse así de una polémica innecesaria nacida en los despachos. Así fue, el "Azzurra" no se escondió en su teórico poder y salió a navegar el sábado convencido de que hubieran dos, tres, cuatro o cinco mangas iban a ganar el circuito, porque ha sido, sin ninguna duda, el barco más regular.

Se disputaron las tres polémicas mangas y con un tercero, un cuarto y un sexto puesto zanjó la polémica y la cacicada que Weiland había preparado. En la primera manga de las tres, salió a su rollo, como si no fuera nada con él y cuajó una actuación muy buena acabando tercero por detrás de "Sled" y "Quantum" y por delante del "Platoon". Llegó el momento de la verdad, la segunda manga el Guillermo Parada, especialsta en "match race" fue a buscar al "Platoon", que patronea Hamr Mullerr Spreers. Le ganó la salida por el lado bueno y le marcó férreamente durante la primera ceñida lo que ocasionó que ambos barcos pasaran a cerrar la flota.

En la baliza de barlovento mandaba el "Azzurra" haciendo del "Platoon" un inesperado colista. El objetivo ya estaba cumplido y ya era casi imposible que perdiera el circuito. Controló la popa y al comienzo de la segunda ceñida, el "Azzurra" se dedicó a controlar al "Quantum" para que éste no le quitara en segundo puesto de la Sailing Week de Porto Cervo, ya que el "Sled" ya era el campeón a falta de una manga. Regatón del "Azzurra" en los dos últimos tramos para entrar cuartos, tras el "Bronenosec" y delante del "Platoon".

Victoria fulminante de los argentinos. Muy trabajada sacando el espírutu "Matador", aquél que instauró Alberto Roemmers a principio de los 90 en la Copa del Rey. Sus chicos, Guillermo Parada, Mariano Caputo, Julan Pablo Marcos, David Vera, Alejandro Colla, Lorentz Grant, Claudio Celone, Gabriel Marino,, Giovanni Cassinari, Nicola Pilastro, Santiago Lange, Cole Parada, Bruno Zirilli y Alberto y Pablo Roemmers siguen haciendo historia en el circuito más importante y difícil de la historia junto a Guillermo Baquerizas, Pedro Rossi, Gonzalo Ramos Vertiz, Juan Garay, Matias Blanco, Iñigo Losada, Javier Feliu, Tim Houghton, Max Valli, Ross Hunter, Sarah O'Kane, Miguel Moret, Sebastian Carrera y Giuliano Luzzatto.

Al finan, la Sailing Week de Porto Cervo fue ganada por el "Sled", "Azzurra", segundo y "Quantum", tercero y el Circuito 52 Super Series de 2019 por el "Azzurra", con "Platoon" como segundo y "Quantum", tercero.

Declaraciones

Pablo Roemmers, armador del Azzurra, dice: “Ha sido una larga temporada. No hemos ganado ninguna regata, pero hemos tenido mucha consistencia para hacer cuatro segundo y algunos muy cerca de ganar. Estamos muy contentos de poder celebrarlo en nuestro propio club. Es el cumpleaños de Parada por lo que la fiesta es completa. El secreto de la consistencia es que hemos sido capaces de estar siempre presionando fuerte en cada jornada de trabajo. El año pasado lo pasamos mal y este año hemos hecho mucho trabajo y muy consistente. Regatear en casa en YCCS es mucha presión, pero es algo que nos gusta mucho y somos muy felices de haber ganado aquí. Quiero felicitar a Sled por cómo ha navegado. Ha sido increíble. Ya desde mañana nuestro trabajo va a ser estudiar qué han hecho aquí para navegar tan rápido”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, comenta: “Lo dije en Palma, que si éramos segundos aquí lo íbamos a celebrar. Ha sido mi mejor cumpleaños. No podemos decir cuáles son las claves de nuestro barco porque la próxima temporada está muy cerca y no queremos dar pistas, pero hay algunos cambios bajo del agua que ya se conocen y otros que no. Estamos contentos con el riesgo que tomamos a principio de temporada. No hemos sido el barco más rápido, pero sí que hemos sido muy consistentes, siempre entre los más rápidos. Estamos muy contentos. El año pasado fue muy duro quedar tercero empatados con Platoon sin poder navegar el último día. Nos fuimos muy calientes de Valencia, por eso trabajamos muy duro en invierno y el equipo ha hecho un trabajo muy importante y al final hemos conseguido el título de la temporada. Nos prometimos hacer todo lo posible. Hoy disfrutamos este trabajo y la tripulación ha hecho un desempeño bárbaro. En la última popa de la segunda manga fue un gran desahogo, estábamos muy cerca y pudimos consolidar el triunfo en esa manga”.

Clasificaciones Porto Cervo Sailing Week 1. "Sled", 162. "Azzurra", 35.3. "Quantum", 37.4. "Platoon", 42.5. "Bronenosec", 46.6. "Phoenix 11", 47.7. "Provezza", 58.8. "Alegre", 60.9. "Gladiator", 7210. "Vision Future", 83. General final del Circuito 1. "Azzurra", 167.2. "Platoon", 1,79-3. "Quantum", 181.4. "Bronenosec", 193.5. "Provezza", 213.6. "Sled", 218.7. "Alegre", 230.8. "Phoenix", 248.