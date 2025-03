El «Aceites Abril» conquista su sexto título en el Open de Otoño

El “Aceites Abril” de los hermanos Pérez Canal y con la grímpola del Real Club Náutico de Vigo finaliza el año con nuevo título al conquistar el Open de Otoño-Trofeo Repsol para Cruceros ORC, tras imponerse este sábado en la tercera y última regata de la serie en la ría.

En la más corta de las tres pruebas disputadas (6,52 millas), con mucho frío y casi a salvo de la lluvia, que apareció poco, la flota vivió el dominio de los patrones del Náutico vigués en ORC Full (tripulaciones completas), pues el barco aceitero se imponía en tiempo real (1 hora, 6 minutos y 25 segundos), descendiendo al segundo peldaño de la clasificación en compensado (a 1:45 minutos), que se llevaría el “Deep Blue 2.0” de Vicente Cid (RCNV), cuarto en tiempo real. Tercero del día sería el “Portocaro II” (Carlos Morgado, RCN Vigo).

El triunfo parcial de Cid no supuso cambio alguno en la primera posición de la general final del Open, pues la serie del First 44.7 patroneado por Luis y Jorge Pérez Canal (2-1-2) le ha dado el título, pero sí ha alterado las otras dos posiciones del podio final. El J109 “Bon III” (Víctor Carrión, RCN Vigo), primer líder provisional de esta competición, ha terminado tercero. Su sexta plaza este sábado en compensado (a 3:39 minutos del “Deep Blue 2.0”) le impidió no solo desbancar al “Abril” sino también defender el subcampeonato, que se lo lleva el Dufour 34 de Cid.

El “Aceites Abril” recupera un cetro ya ganado en 2017 y que se había adjudicado con anterioridad en 2012, 2013, 2014 y 2016.

En Solitarios y A Dos, el “Don Pansa” (Alberto de Sousa y Ana Teresa Oliveira, RFGV) hizo bueno lo de a la tercera, la vencida… y batió al JOD 35 “Marara 4” (Javier Montenegro y Vanesa Martínez, Club Marítimo Rías Baixas), que no obstante se ha adjudicado el título (1-1-2, 4 puntos en la general final).

Así, la ría cierra el año. Pero el Trofeo Repsol, en su versión Open de Invierno, vuelve el día 11 de enero, de nuevo con el Real Club Náutico de Vigo como organizador.

Más temas:

Vela

Naútica