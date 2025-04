El Trofeo Princesa Sofía Mallorca más internacional

Jaume Soler Palma de Mallorca 05/04/2025 a las 15:02h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Ha sido el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS más internacional, después de que no haya habido ninguna tripulación española en ninguno de los diez podios. Jordi Xammar y Marta Cardona acabaron sextos en 470 Mixto, siendo la embarcación española que mejor rendimiento aportó en esta edición de la regata mallorquina; dieron el do de pecho hasta el final siendo segundos en la Medal Race, y aunque no tenían opciones a medalla, lucharon por estar entre los mejores, y lo consiguieron. En esta clase ganaron tanto la Medal Race como el Sofía, los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris.

Nacho Baltasar era, en principio, la única opción española que había para conseguir un podio. Pero a pocas horas para que diera inicio la fase final, se anunciaba que quedaba fuera debido a una protesta que no sólo afectaría al mallorquín, sino a toda la flota de iQFOiL Masculino, después de que el Jurado Internacional decidiera en la noche del viernes anular una de las pruebas del día, hecho que hacía no sólo que Baltasar perdiera la octava posición, sin quedándose sin posibilidades de luchar por las medallas.

El británico Michael Beckett sigue manteniendo su idilio con la bahía de Palma después de ganar su cuarto Sofía de forma consecutiva en la clase ILCA 7. Beckett volvía a la competición después de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde era uno de los favoritos a conseguir medalla, pero un cúmulo de circunstancias le dejaron fuera. Después de algunas dudas, se fue este invierno a Nueva Zelanda a entrenar con el equipo kiwi, volvió a Europa para participar en el Sofía y en unos días se irá para Qingdao (China) para participar en el Campeonato del Mundo de ILCA 7.

Si hay un regatista estratosférico en Formula Kite, este no es otro que Max Maeder, el singapurés en los últimos años lo ha ganado prácticamente todo. Exceptuando los Juegos Olímpicos, que si bien todo apuntaba a que sería el campeón, al final se tuvo que conformar con el bronce. Ya se sabe que en los Juegos Olímpicos 2+2 no son cuatro. El caso es que ha repetido victoria en el Sofía, por tercera edición consecutiva. En categoría femenina la ganadora fue la china Wan Li.

A falta de Diego Botín y Florian Trittel, el 49er buscaba nuevo dueño y el mérito se lo llevaron los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin, que fueron los grandes dominadores. En esta clase Conrad Konitzer y Antonio Torrado participaron en la Medal, pero un fuera de línea hizo que acabaran en el décimo puesto. La misma posición que Joel Rodríguez en ILCA 7 que entró de refilón en la final, pero tampoco pudo mejorar su puesto.

Francisco Gil, director de Preparación Olímpica de la Real Federación Española de Vela: «A nivel de resultados no ha sido un buen Princesa Sofía, pero es la primera regata del ciclo de Los Ángeles 2028 y nos lo tomábamos como un evento de calentamiento» y añadió que «hay que seguir trabajando. Nos vamos con buenos aprendizajes».

Gran Bretaña, con cinco oros, dos platas y dos bronces ha sido la mejor del 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS.

Más temas:

Palma de Mallorca