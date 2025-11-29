Nina Ryzheenkova y Noah Tamaral reinan en La Coruña

La campeona del mundo Nina Ryzheenkova se proclamó vencedora del Cidade da Coruña de Wakesurf Femenino en una jornada histórica para la ciudad. Las aguas de la bahía herculina volvieron a acoger competiciones de primer nivel de esquí náutico después de muchos años sin pruebas ... de esta categoría, recuperando así un legado deportivo con profundas raíces en Galicia.

Ryzheenkova, representante de la Federación Internacional, se llevó el oro con solvencia. La plata fue para la coreana afincada en España Kseniia Slobodskaia, actual campeona nacional, mientras que el bronce quedó en manos de la pontevedresa del Club Náutico de Arcade, que confirmó su excelente progresión en el circuito.

En Wakesurf Masculino, la victoria fue para Guillermo Pérez, del San Telmo de Tui, con Alfonso Rey (Dummies de Ourense) en segunda posición y Miguel Baz, también de Ourense, cerrando el podio.

La cantera ourensana demostró su fortaleza en Wakesurf Boys, donde el podio fue íntegramente para deportistas del club de la ciudad: Paco Riveras, Roque González y Ulises Romero.

La jornada dejó también nombres propios en wakeboard. La campeona de Europa Noah Tamaral, barcelonesa y una de las grandes promesas del esquí náutico español, se adjudicó con autoridad el Wakeboard Femenino, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para Petr Vorobyev, de la Federación Internacional.

Arrancan los Optimist

Paralelamente, el A Coruña Nautical Festival reunió a 131 regatistas de Optimist en el Trofeo Aurelio Fernández Lage, aunque la meteorología marcó el desarrollo de la competición. A pesar de que la prueba inició a las dos de la tarde, solo pudo completarse una manga. Pasadas las cuatro, el oficial de regata Arcadio Tizón se vio obligado a enviar a toda la flota a tierra debido a la irrupción de fuertes rachas de viento que alcanzaron los 30 nudos.

La competición se retomará este domingo, a partir de las once de la mañana, con previsiones más estables.

En la única prueba válida del día, disputada con viento muy flojo del suroeste, siempre por debajo de los ocho nudos, se estrenaron los casilleros en los dos grupos establecidos: azul y amarillo.

En el grupo azul, el liderato es para José Luis Ríos (Real Club Náutico de Vigo), seguido de Martina Fernández (Ro Yateira Mar de Aguete) y Roque Gómez (Monte Real Club de Yates de Baiona).

En el grupo amarillo, domina Anton Novoa (R.C.N. Vigo), acompañado en el podio provisional por Lucía Fernández (Marítimo de Canido) y Yago Lago Varcalcel, también del Monte Real.