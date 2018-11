Nacional Bodyborad Kevin Orihuela nuevo campeón de España de Bodyboard Absoluto Abián Perdomo en Máster y Alejandro Reyes en Dropknee, los otros campeones

Ayer se inauguró en la localidad canaria de Gáldar la tercera edición del campeonato de España 100% Bodyboard. El gran nivel demostrado por todos los competidores añade valor a los primeros campeones de la edición 2018.

La emocionante jornada inaugural consagró a los primeros campeones de España 2018. Kevin Orihuela (open), Alejandro Reyes (Dropknee) y Abián Perdomo (máster) dejaron patente la supremacía isleña en este deporte.

Un total de 404 olas surfeadas, de las cuales dos de ellas han sido calificadas con un 10 y otras diez como excelentes, han sido el ejemplo del gran potencial de olas que disfrutamos en el pico de La Guancha.

La primera de las finales sería la de máster. Los mejores bodyboarders de las jornada: Luis Pérez, Roberto Sanromán y Brais González eran batidos por Abián Perdomo en la última ola de la manga. Perdomo lograba una puntuación de 7.25 y se proclamaba por tercer año consecutivo en Campeón de España Máster.

El propio Abián reconocía: “me siento muy feliz por haber logrado ganar esta final en la que estuve perdiendo todo el tiempo y con esa ola logré una puntuación que me dio la victoria.”

La siguiente final en saltar al agua fue la categoría Dropknee. Aquí, por segunda vez consecutiva, el local Alejandro Reyes se proclamaba campeón de España. El galdense, en una última ola de 8,00 puntos, se imponía al incombustible Brais González, Félix Estupiñán, Raúl Sánchez y Juan Carlos Sosa.

Alejandro Reyes se mostraba muy feliz tras la competición y declaraba lo siguiente: “estoy muy contento y muy orgulloso de haber ganado aquí en mí olita y delante de mi gente”.

El día lo cerraría la final Open. En la disciplina reina el gran canario Kevin Orihuela se proclamó nuevo campeón de España. Con una ola puntuada con un 10 por los jueces el bodyboarder se imponía a Eduardo Rodríguez, Javier Domínguez y Acaymo Martín en el último minuto.

Una final trepidante en la que el nivel de los competidores era muy alto como reconocía el propio vencedor de la prueba: “los rivales eran increíbles y todos ellos grandes competidores.”

Además, Orihuela reconocía tras la final: “este título para mí significa superación. Ahora mismo estoy en un momento en el que lo que quiero es seguir subiendo de nivel y este título para mí significa eso.”

Hoy será el turno de las categorías Open Femenino, sub 18 (masculino y femenino), sub 16, sub 14 y la novedad de la categoría sub 12. El check-in será a las 8:00 para los sub 18 masculino y sub 16. El resto de participantes harán el check in a las 10:30 de la mañana.