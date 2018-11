World SUP and Paddleboard Championship Juan de los Reyes y Óscar Ruiz avanzan en el arranque del Mundial de SUP y Paddleboard El tradicional desfile de naciones y la ceremonia de mezcla de arenas dieron el pistoletazo de salida al mundial de China que finalizará el próximo 3 de diciembre

Actualizado: 24/11/2018 09:38h

Las 26 naciones representadas por cerca de 200 surfistas desfilaron por las calles de Wanning, China, para inaugurar esta séptima edición del "ISA World SUP and Paddleboard Championship" que durante los próximos días decidirá a los nuevos campeones del mundo en las disciplinas de Stand Up Paddle y Paddleboard. Las buenas condiciones previstas para la izquierda de Riyue Bay, hicieron que ,tras el desfile de naciones y la ceremonia de mezcla de arenas se diera paso a la competición de SUP Surfing donde se completó la primera ronda del cuadro principal en categoría masculina. En este arranque los españoles Óscar Ruiz y Juan de los Reyes se clasificaron en sus respectivas mangas. El primero en entrar al agua fue el cántabro Óscar Ruiz, que con una puntuación de 8,53 puntos se clasificaba como segundo y lograba avanzar a la siguiente ronda donde le esperan el japonés Riki Horikoshi, el sueco Patrick Boyum y el estadounidense Daniel Hughes. Apenas hora y media más tarde, debutó en competición Juan de los Reyes. En una manga a priori muy complicada, el español consiguió realizar su mejor surfing y se clasificó primero por delante del francés Benoit Carpentier y el británico Aaron Rowe. Con una puntuación final de 11,93 puntos avanza a la segunda ronda del cuadro principal donde le esperan el suizo Steeve Fleury, y el brasileño Caio Vaz. El "ISA World SUP and Paddleboard Championship" se reanudará mañana sábado con la competición de SUP Surfing en la categoría femenina. Iballa Ruano Moreno y Alazne Aurrekoetchea tendrán la oportunidad de debutar en competición y mostrar su nivel de surfing. Con una diferencia horaria de 8 horas con respecto a la península, todos los amantes del SUP podrán seguir hasta el 3 de diciembre a la selección en directo a través de la retransmisión de la organización en www.isaworlds.com. Además, toda la información sobre la selección española de SUP en este mundial se puede seguir en las redes sociales de la Federación Española de Surfing: Temas China

