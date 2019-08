PWA World Cup Jaeger Stone e Iballa Ruano se imponen en el Tenerife PWA World Cup disputada en El Médano El windsurfista australiano, en categoría masculina, y la grancanaria, en femenina, consiguieron el triunfo en un evento que se celebró casi íntegramente en la jornada dominical

Jaeger Stone, en categoría masculina, e Iballa Ruano, en femenina, se proclamaron vencedores del Tenerife PWA World Cup 2019 de windsurf, que ha tenido como escenario la playa de El Cabello (El Médano, Granadilla de Abona). La cita está organizada por el Club Deportivo Daniel Bruch, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Granadilla; así como con Turismo de Tenerife (Cabildo Insular); Promotur (Gobierno de Canarias) y la empresa Hovima Hotels, entre otras patrocinadoras.

Con este resultado, el australiano, que no había ganado ningún evento de la PWA con anterioridad, escala a la segunda posición de la clasificación del circuito, mientras que la grancanaria se coloca segunda de su categoría en el Mundial, justo por detrás de su rival en la final, la polaca Justina Sniady.

En la manga de consolación masculina, el alemán Philipp Köster se hizo con el tercer puesto, frente al venezolano Ricardo Campello, que pese a ocupar la cuarta plaza final, mantiene el liderato de la general.

En féminas, completó el podio la arubense Sarah Quita, que acabó tercera, tras vencer en su enfrentamiento con la alemana Lina Erpenstein.

Tras una semana donde las condiciones de viento y oleaje no permitieron el normal desarrollo de la competición, finalmente en la jornada del domingo, se pudieron disputar las mangas de todas las categorías que no se habían podido completar. De esta forma, se consiguió un resultado en la eliminatoria ‘Simple’, que es válido para la clasificación del Mundial. La eliminatoria ‘Doble’ no pudo completarse.

Gran actuación de Stone

No lo tuvo nada fácil Jaeger Stone para meterse entre los dos primeros. El australiano, que comenzó la prueba siendo quinto en la clasificación general del Mundial, saldó con triunfo su duelo ante los ingleses Ben Proffitt, en segunda ronda, y Robby Swift, en octavos. Sin embargo, donde verdaderamente hizo la ‘machada’, fue ganando a Marciliano Browne ‘Brawzinho’, en cuartos de final, y al líder del campeonato, Ricardo Campello, en semifinales, con un ajustado tanteador de 20,07 puntos frente a los 19,78 del venezolano.

Fernández, que llegaba a la cita con la intención de conseguir un buen resultado para permanecer en los puestos de cabeza de la competición, comenzó su andadura en el evento, ganando al japonés Takuma Sugi en segunda ronda. También venció ante el alemán Julian Salmonn, en octavos de final, y al galo Thomas Traversa, en cuartos. Se hizo acreedor a la victoria final, al superar al alemán Philipp Köster.

En la última manga, fue Víctor Fernández el que empezó puntuando, pero Stone logró controlar los nervios y con un buen ‘backloop’ y el alto nivel exhibido en el apartado de surf, se hizo con el triunfo.

El camino a la final femenina

Para llegar a la final en lo que a la categoría femenina se refiere, lballa Ruano tuvo que superar en segunda ronda a Julia Pasquale; en cuartos de final a la italiana Caterina Stenta, y en semifinales, tras una apretada disputa, a la alemana Lina Erpenstein.

Por su parte, Sniady se plantó en la manga decisiva salvando su primer duelo ante la tinerfeña María Morales; para luego vencer en cuartos de final a la holandesa Maaike Huvermann y dar la sorpresa en semifinales ante la arubense Sarah Quita.

En la final fue Ruano la que llevó la iniciativa, aunque la polaca supo rehacerse y a falta de tres minutos para que acabase la manga, estaba por delante en el tanteador. Sin embargo, el mejor surf de la rider grancanaria marcó la diferencia en los momentos finales y consiguió la victoria.

Ruano: “Es muy especial ganar para mí ganar en Tenerife”

Tras la prueba, Iballa Ruano se mostraba radiante. “Estoy muy contenta con el resultado. Es muy especial ganar para mí en Tenerife”, señaló.

“Tanto en la manga de semifinales y en la final, tuve algunos problemas porque perdí el material. Estaba un poco nerviosa, pero salió todo bien. Fue un acierto de la organización alargar el tiempo de la manga final a catorce minutos”, comentó.

Por su parte, Jaeger Stone afirmó que el triunfo en la cita de El Médano le hacía sentir “bien”, puesto que “no esperaba conseguir este resultado aquí”. El rider australiano también reconoció que durante la prueba tuvo “que luchar consigo mismo”, pero que final en lo que a las condiciones se refiere se había sentido “muy cómodo”.

Las categorías júnior

En cuanto a las categorías júnior se completó el cuadro también durante la jornada dominical. Así, en el cuadro femenino, las ganadoras fueron: Alexia Kiefer Santana (U15); Julia Pasquale (U17) y Mar de Arce Sánchez (U20).

Por su parte, en el apartado masculino U13, el triunfo fue para Carlos Kiefer Santana; mientras que en U15, la victoria fue para el japonés Hayata Ishii, y en U17, el ganador fue Liam Dunkerbeck. Por último, en la competición de U20, la victoria fue para el grancanario Mariano Gil.