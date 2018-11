World SUP and Paddleboard Iballa Ruano y Juan de los Reyes mantienen sus opciones en el Mundial de SUP y Paddleboard La canaria se garantiza estar en el top 6 mundial y está clasificada clasificada para la primera de las finales

Tras tres días de acción SUP Surfing en el “ISA World SUP and Paddleboard Championship 2018”, todo está listo para coronar a los primeros Campeones del Mundo en Hainnan.

Los integrantes de la selección en categoría SUP Surfing Iballa Ruano y Juan de los Reyes siguen demostrando un gran nivel de competición y ambos se mantienen con posibilidades.

Iballa Ruano es una de las firmes candidatas a colgarse una medalla. Ruano ha alcanzado la primera de las finales por el cuadro principal de la competición y esto le garantiza una doble oportunidad para clasificarse a la gran final. La propia Iballa reconocía tras la competición: “Estoy emocionada de haber llegado al día final”.

En la última jornada disputada en la izquierda de Riyue Bay, Iballa se clasificó como segunda en su manga. Con una puntuación total de 9.8 puntos la canaria avanzaba en la ronda 3 por delante de las americanas Emmy Merril y Candice Appleby.

Iballa se muestra muy motivada ante la jornada final : “Han sido tres largos días de competición pero la verdad que hemos tenido muy buenas olas así que estoy muy contenta con las condiciones. Está siendo uno de los mejores eventos en los que he participado. Aún queda mucho camino por delante, pero ganar la Medalla de Oro sería un sueño hecho realidad".

Por su parte, el andaluz Juan de los Reyes se mantiene con posibilidades de clasificarse a la Gran final a través del cuadro de repesca. De los Reyes, que está realizando un gran campeonato, avanzó varias rondas durante el último día de competición y consiguió el acceso a la ronda 7 del cuadro de repesca.

Con una puntuación total de 10.53 el andaluz hizo segundo de su manga por delante del sudafricano Matthew Maxwell. Mañana tendrá una nueva oportunidad para alcanzar la final que le garantice una medalla en el mundial.

También destacar el papel de Alazne Aurrekoetchea, que acabaría como novena clasificada y Óscar Ruiz que finalizaría en la decimosexta posición del mundial.

El "ISA World SUP and Paddleboard Championship” se reanudará mañana lunes con la las finales de la competición y tras coronar a los Campeones de SUP Surfing, la competición seguirá con las Carreras de SUP y Paddleboard que comenzarán con las Carreras Técnicas en Riyue Bay. Las Carreras de SUP Sprint, Larga Distancia y Relevos terminarán con la semana de acción en la Península de Shenzhou.