Surf Gorka Ezkurdia, las fotos del surf español «Muchas veces tienes que dedicarte a otro tipo de estilo fotográfico para poder tener ingresos. Aun así, no es motivo para rendirse, ¡hay que seguir trabajando duro y tarde o temprano los resultados llegarán!»

Continuamos con nuestra serie de artículos conociendo a los mejores fotógrafos a nivel nacional, y, en esta ocasión hablamos con Gorka Ezkurdia. Conocido como Gorka Gurdi, este joven de 23 años natural de Oiartzun acaba de inaugurar su propio canal de Youtube para aconsejar, enseñar y mostrar el trabajo de un fotógrafo de surf..

Hace 6 años que comenzó en la fotografía de surf con el fin de enseñar a la gente lo que vivía él dentro del agua cuando surfeaba. Con el tiempo, fue enganchándose más y aprendiendo de sus errores, por lo que, como el mismo cuanta «después de mucho trabajo hoy en día me siento un afortunado de poder “vivir” de lo que más me gusta».

Acabas de abrir tu canal en YouTube para explicar las particularidades de la fotografía acuática, ¿qué te lleva a esto?

Si, la idea principal del canal de YouTube era que la gente tenga más información al empezar con la fotografía acuática, yo cuando empecé en este mundillo sentí que faltaba mucha información en cuanto a materiales; ya sea carcasas, objetivos, aletas o incluso algunos trucos. Por lo tanto, mi primera idea era esa, crear una comunidad de fotógrafos acuáticos y ayudarnos entre todos.

¿Qué esperas con este nuevo canal?

Con este canal quiero que la gente pueda conocer y así aprender de mis experiencias, conocimientos… y conseguir, con el tiempo, que la fotografía acuática llegue a un público más amplio del habitual.

Para todo ese público del que hablas, ¿cuáles les dirías que son las particularidades de la fotografía acuática?

La particularidad de los fotógrafos de agua es, que con normalidad, tenemos que enfrentarnos a un paisaje en continuo movimiento. Por lo tanto, los métodos y estrategias para sacar una buena fotografía requieren una implicación mayor. Además, para mí la mayor particularidad que tiene esta profesión es poder tener una visión única desde dentro del agua, ¡una que en ese momento nadie más tiene!

Y, ¿qué técnicas tiene la fotografía de surf que la diferencia del resto?

En mi opinión el aspecto más importante de la fotografía de surf, aparte de conocer bien el equipo con el que trabajas, es saber en cada momento qué es lo que va a hacer el surfista y estar siempre bien colocado.

Además, ¿es una fotografía que engancha?

¡Sí! Y, para mí uno de los motivos por el cual la fotografía acuática engancha, es que estás en contacto directo con la naturaleza y vives el momento con mucha adrenalina.

Eres sobretodo un fotógrafo de agua, ¿cuál es la diferencia entre foto de acción de agua y foto de acción desde tierra?

Normalmente, muy pocos tenemos la opción de estar en el agua, ya que no somos muchos lo que entramos. Y a mí me parece que ¡este tipo de fotos definen mejor el instante y lo vivido!

Alguien que empiece hoy, ¿tendría la oportunidad de ganarse la vida, viajar… o a día de hoy ya es imposible?

Esta es una buena pregunta, es verdad que el mundo de la fotografía de surf ha cambiado mucho. Cada día es más difícil vender tus fotos, o que las marcas se fijen en tu trabajo. La situación es complicada, y muchas veces tienes que dedicarte a otro tipo de estilo fotográfico para poder tener ingresos. Aún así, no es motivo para rendirse ¡hay que seguir trabajando duro y tarde o temprano los resultados llegarán!

Has retratado a alguno de los grandes, pero ¿con cuál disfrutaste más viéndolo surfear?

Es verdad que he tenido la suerte de fotografiar a los mejores surfistas del mundo, y si tengo que quedarme con uno… ¡estaría entre Kelly Slater o Italo Ferreira! Pero, con el que más disfruto sin duda, por la cercanía y el buen rollo con el que trabajamos, es con Aritz Aranburu.

¿Cuál ha sido la sesión de surf que más has disfrutado retratando?

Una pregunta muy difícil, por suerte he tenido la oportunidad de estar en muchas buenas sesiones por lo que es difícil seleccionar solo una. Pero yo creo que sin duda una sesión que me ha marcado mucho y disfruté como nunca fue hace unas semanas en Francia; Aritz y yo quedamos para ir a Francia, ya que el parte prometía, y, en cuanto subimos a la duna vimos una serie que parecían trenes. ¡Para cuándo me di la vuelta Aritz ya no estaba! jajajaja… en cuanto entré al agua, lo vi claro, iba a ser una sesión muy buena. Y, ¡así fue, nunca antes había visto unas olas así!