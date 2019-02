Las Américas Pro Emocionantes finales en Las Américas Pro de Tenerife En categoría femenina Daniela Boldini, Lelior, Carol Henrique y la bilbaína Leticia Canales se verán las caras en semis

ABC_N

Actualizado: 09/02/2019 19:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Emoción en la penúltima jornada del Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife con las rondas femeninas este sábado 9 de febrero en la que Anat Lelior y Tessa Thyssen protagonizaron un duelo con buen ritmo que se llevó Lelior.

A continuación, Daniela Boldini empezó con tres maniobras que le sirvieron para puntuar y pasar a las semifinales. "No puedo creerlo. Me siento increíble y muy afortunada de estar aquí y en semifinales. Solo compito normalmente en los eventos de la Federación Canaria de Surf. Hice un par de Pro Juniors y este es el segundo evento de QS que he hecho. Esta es una de mis olas favoritas y con estas condiciones: marea alta y sin viento, y realmente la disfruté. Me lo tomo en serio y me encantaría competir en el CT algún día”, afirmó la tinerfeña para la World Surf League.

En la siguiente manga, Juliette Lacome llevó la iniciativa frente a Carol Henrique, que aunque luchó por surfear las olas perfectas no fue hasta la marca de cinco minutos cuando comenzó con una serie de grandes giros verticales de 7.67 para eliminar a Lacome.

Por su parte, la bilbaína Leticia Canales Bilbao consiguió en los primeros minutos maniobrar en dos grandes olas eliminando a la gran Nadia Erostarbe que se despidió de la competición intentándolo hasta el último minuto.

Posteriormente, volvió la competición masculina con los cuartos de final. El portugués Vasco Ribeiro se vio sin opciones durante veinte minutos frente a Paul Cesar Distinguin que consiguió un buen marcador, aprovechando todas las olas pequeñas y liderando hasta el final.

Thomas Debierre salió con un 9.23 casi perfecto en el primer minuto de su competición con Marlon Lipke. El surfista portugués respondió con un 7.33 para mantenerse en el combate, pero el francés encontró otra ola épica y puso un 9.93 en el tablero para ganar con un sorprendente 19.16 total.

"Sé que los grandes giros del revés tienen una puntuación alta, así que solo hice lo que sé hacer y funcionó bien. Crecí en olas muy similares a esto en Guadalupe y, probablemente, por eso me siento tan cómodo aquí" afirmó Debierre.

Timothee Bisso y el vigente campeón del evento, Rubén Vitoria concluyeron la jornada con el pase a semifinales del francés al no encontrar Vitoria las olas deseadas.

Además de la competición se desarrollaron actividades paralelas a lo largo del día como la proyección de films de surf creados por directores canarios. El actor Alex García no quiso perderse el evento y disfrutó del fantástico clima y buen surf.

Toda la emoción del campeonato quedó emplazada para mañana domingo día 10 de febrero a las 11:00 horas, momento en el que se celebrarán ambas finales y, posteriormente, se hará la correspondiente entrega de trofeos.