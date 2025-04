Concluyó la SUP Talent 2019

SUP Talent

En una jornada donde los niños son los personajes del día con la lotería de Navidad, en el mundo del paddle surf, seis han sido los protagonistas alzarse con el reconocimiento de SUP Talent 2019.

En aguas del pantano extremeño de Gabriel y Galán catorce finalistas se disputaron las seis plazas que ofrece este programa en búsqueda del talento en la disciplina del SUP Race.

Después de un brifieng inicial en el Centro Internacional de Innovación Deportiva de El Anillo, los finalistas saltaron a su particular cancha de juego donde las aguas interiores de Extremadura ofrecieron unas condiciones exigentes pero a la altura de la final de las SUP Talent Spain Series.

A lo largo de media jornada los técnicos de la Federación Española de Surf encabezados por Carlos López Dominguez y Rafael Sirvent, actual campeón del mundo de SUP Race en la modalidad de relevos, y Sergio W. Smit, director de las SUP Talent Spain Series evaluaron y discutieron las actitudes y aptitudes de los catorce finalistas determinando los que han sido los seis elegidos para inaugurar este novedoso y prometedor proyecto que pone foco en las jóvenes promesas del deporte.

Sergio W. Smit declaraba tras concluir el evento “Estoy muy satisfecho con todo lo que ha ocurrido a lo largo de esta temporada inicial de las SUP Talent Spain Series. Ha sido evidente que el proyecto ha generado mucha empatía en paddle surf español y eso nos ha empujado a sobrepasar todos los obstáculos que todo nuevo proyecto genera”.

“Quiero agradecer en primer lugar a los padres de todos los jóvenes deportistas que han participado en esta primera edición de las SUP Talent Spain Series por el esfuerzo que realizan cada fin de semana para que sus hijos practiquen este deporte. También a los patrocinadores y colaboradores del proyecto que no han parado de sumarse al evento desde el momento que conocieron y comprobaron cual es el objetivo principal de las SUP Talent Spain Series, haciendo que esta iniciativa se haya convertido ya en un caso de éxito dentro de la promoción del deporte en España” , concluía Smit.

Por su parte, Carlos López Dominguez comentaba “Se ha visto una gran final, en la que se ha comprobado que los deportistas han evolucionado desde su primera participación en los eventos autonómicos hasta llegar a la final. Durante el fin de semana y tras el clinic realizado por Rafael Sirvent, se comprobó que no sería fácil tomar una decisión”.

“El ambiente ha sido de una gran hermandad y compañerismo. Estoy impaciente de comenzar 2020 y continuar con este gran proyecto”, comentaba Carlos López.

