«Las Américas Pro Tenerife es una oportunidad para disfrutar del mejor surf mundial»

El canario Jonathan González ha sido durante años considerado como uno de los surfistas con más talento a nivel nacional de todos los tiempo. Desde su casa, las Islas Canarias, creció rodeado de olas y poco a poco se fue convirtiendo en un referente para muchos.

Tras una larga y exitosa carrera a lo largo de la cual se ha consagrado como uno de los mejores exponentes internacionales del surf canario y uno de los riders más valorados y respetados por sus propios compañeros de profesión, continúa preparándose para dar lo mejor de sí en esta prueba.

“Cuando yo empecé con 16 años no había referentes canarios a nivel internacional por lo que me fui fijando en los nacionales. Los más jóvenes hoy en día tienen más surfistas a quienes seguir y eso es un gran aliciente para ellos” afirma el rider.

Con un sinfín de títulos como por ejemplo el que logró en 2016 como campeón europeo WSL, González se prepara para asistir al Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife. “Tengo ganas de que llegue ya la prueba y hasta que no se acerque el momento no sabes si vas a estar al máximo nivel. Lo sabré cuando empiece la competición y las primeras rondas y me vaya haciendo con las olas, el material, etc. Mi objetivo es pasar las primeras rondas y para ello me prepararé este fin de semana en el circuito canario esperando que haya olas y pueda competir”.

Con la cuenta atrás empezada para recibir en Playa de Las Américas a los mejores surfistas del panorama internacional, Jonathan asegura que “no he visto la lista de competidores de este año pero el nivel del curso pasado fue alto. Las finales fueron muy bonitas y creo que es un aliciente para todos asumir los gastos y venir a competir al Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife”.

Y es que aunque el surf traspasa fronteras “es necesario seguir apoyando a este deporte para que el nivel sea el más alto posible. Con las nuevas generaciones debería darse más valor, especialmente, en el ámbito de la promoción de los surfistas”, destaca el tinerfeño.

Sobre su futuro, Jonathan González continúa ligado a la firma portuguesa Deeply con la que desea “seguir mejorando la imagen y competir por todo el mundo. Ahora pienso en el presente y en el Cabreiroá Las Américas Pro Tenerife que es un orgullo tenerla en Tenerife y que la gente pueda disfrutar del mejor espectáculo del surf internacional”.