La milagrosa resurrección de la Cariad en aguas de Menorca

Construido en 1896, el queche áurico participa en la Copa del Rey de Veleros Clásicos como la embarcación más antigua y mejor restaurada, sueño enloquecido de un naviero y un astillero que habla

Un naufragio como de hace un siglo

Medio centenar de 'leyendas del mar' navegan y disputan en Mahón (Menorca) la XXI Copa del Rey de Barcos de Época
Medio centenar de 'leyendas del mar' navegan y disputan en Mahón (Menorca) la XXI Copa del Rey de Barcos de Época
Chapu Apaolaza

Mahón (Menorca)

Es por la tarde y el sol, en su descenso, cede el paso a la hora azul. La madera de los barcos brilla sobre el agua de la bahía encendida en dorados que centellean como el cofre del tesoro. Los mástiles se menean de un ... lado a otro en un tempo lento que acerca al reportero al 'stendhalazo' marinero. Por el muelle del Club Marítimo de Mahón camina algo torpemente un hombre mayor, ropa deportiva de navegación, camiseta de manga larga de licra protección solar UPF 50, 70 años y una bolsa de plástico llena de latas de cerveza.

Descarga la app