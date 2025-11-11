El TSJIB da la razón al Real Club Náutico de Palma que asegura su continuidad

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dado la razón al Real Club Náutico de Palma (RCNP) frente a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en un fallo histórico que reconoce su derecho a la ampliación del ... plazo de concesión portuaria, garantizando así la continuidad de una de las instituciones náuticas más emblemáticas del Mediterráneo.

La resolución, emitida esta semana, estima la demanda presentada por el RCNP contra la decisión de la APB de no responder a la solicitud presentada en 2019. El fallo señala que el club tiene derecho a la «ampliación de plazos y prórroga de la concesión solicitados», conforme al acuerdo alcanzado entre ambas partes en marzo de ese mismo año.

Este dictamen supone un respaldo contundente al modelo de gestión del Real Club Náutico de Palma, reconocido internacionalmente por su labor en la formación deportiva, la promoción de valores sociales, la cultura marítima y la organización de grandes eventos como la Copa del Rey Mapfre o el Trofeo Princesa Sofía, entre muchos otros.

El TSJIB ha considerado probado que el contrato original del RCNP se transformó legalmente en una concesión demanial, tras los cambios introducidos en la Ley de Puertos del Estado, y que el club cumple con todos los requisitos para la prórroga, a cambio de nuevas inversiones destinadas a mejorar el espacio público portuario.

Desde el RCNP se ha recibido la noticia con enorme satisfacción. Su presidente, Rafael Gil, ha declarado sentirse «muy satisfecho y aliviado» por una decisión que devuelve la estabilidad a la entidad tras varios años de incertidumbre. «Pese a la situación vivida desde la expiración de la concesión en diciembre de 2022, hemos seguido trabajando por el deporte y por la ciudad. Este club ha sido, es y seguirá siendo una verdadera plataforma de acceso al mar», señaló Gil.

El dirigente quiso agradecer también las numerosas muestras de apoyo recibidas durante este proceso por parte de instituciones, socios y ciudadanos, destacando que el club «mantendrá su compromiso con la náutica social y el desarrollo deportivo, si cabe con más fuerza».

Con más de un siglo de historia, el Real Club Náutico de Palma afronta ahora una nueva etapa de estabilidad y crecimiento, reforzando su posición como referente internacional de la vela y la náutica de recreo, y como un pilar esencial en la identidad marítima de las Islas Baleares.