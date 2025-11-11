Suscribete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

clubes

El TSJIB da la razón al Real Club Náutico de Palma que asegura su continuidad

El fallo señala que el club tiene derecho a la «ampliación de plazos y prórroga de la concesión solicitados»

Los niños de Optimist del RCN Palma en una imagen de unidad y fraternidad en una rampa del club
JAUME SOLER

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dado la razón al Real Club Náutico de Palma (RCNP) frente a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en un fallo histórico que reconoce su derecho a la ampliación del ... plazo de concesión portuaria, garantizando así la continuidad de una de las instituciones náuticas más emblemáticas del Mediterráneo.

