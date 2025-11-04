El Trofeo Ence-Villa de Marín será el colofón de la Semana Abanca

El Pazo Municipal de Marín acogió este martes la presentación oficial del Trofeo Ence-Villa de Marín, competición que servirá como colofón a la XXVI Semana Abanca, el mayor evento multináutico del calendario nacional. La cita, que combina piragüismo y remo, reunirá este fin de ... semana a cerca de un millar de deportistas frente al Paseo Marítimo de Marín, con el apoyo del Plan Social Ence y la colaboración de la Escuela Naval Militar.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Marín, María Ramallo, firme impulsora del evento, acompañada por los presidentes de las federaciones gallegas de Piragüismo, Alfredo Bea, y Remo, José Luis Méndez, así como por el nuevo Comandante Director de la Escuela Naval Militar, Capitán de Navío Tomás Clavijo Rey-Stolle, quien asumió el cargo el pasado mes de julio.

La Pista Alcalde Antonio Blanco, situada frente a la Escuela Naval, será escenario de una doble jornada de competición. Por la mañana, desde las 10:00 horas, el protagonismo será para los Dragon Boats 12, que competirán en categorías Open, Femenino y Mixto tanto en Senior como en Veteranos. Cuatro potentes clubes se medirán en un desafío a cuatro bandas: Dragonas Lugo (campeonas de España PD3 2025), Breogán do Grove (campeones gallegos), Verducido Pontevedra (bronce femenino en el Mundial de Manila) y Rías Baixas Boiro, campeón nacional y mundial en 2024 y reciente vencedor del Trofeo Cidade da Coruña.

Por la tarde, será el turno del remo, con una participación estimada de más de 100 bateles y 600 remeros procedentes de todo el noroeste español. En la línea de salida estarán algunos de los mejores clubes del país: Samertolameu, Tirán, Cabo de Cruz, Vila de Cangas, Chapela, Mecos, Amegrove, Vilaxoán, Cesantes, La Puebla, Ares, Robaleira o Celeiro, entre otros.

La organización confía en completar el programa sin contratiempos, con final previsto antes de las 18:00 horas, y unas previsiones meteorológicas favorables, con viento suave y ausencia de lluvia.

El Trofeo Ence-Villa de Marín pondrá así el punto final a una Semana Abanca 2025 de auténtico lujo, uniendo los dos deportes más emblemáticos de la náutica española: el piragüismo, el más laureado del olimpismo nacional, y el remo, emblema del espíritu marinero y universitario.

Con igualdad de participación entre hombres y mujeres y el respaldo institucional del Concello de Marín, la cita se presenta como una gran fiesta del deporte del mar en una de las villas más genuinamente náuticas de Galicia.