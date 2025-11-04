Suscribete a
semana abanca 2025

El Trofeo Ence-Villa de Marín será el colofón de la Semana Abanca

Cerca de un millar de palistas y remeros se darán cita este fin de semana en la Ría de Marín

Autoridades y organizadores en la presentación en el Concello de Marín moebius

ABC_N

El Pazo Municipal de Marín acogió este martes la presentación oficial del Trofeo Ence-Villa de Marín, competición que servirá como colofón a la XXVI Semana Abanca, el mayor evento multináutico del calendario nacional. La cita, que combina piragüismo y remo, reunirá este fin de ... semana a cerca de un millar de deportistas frente al Paseo Marítimo de Marín, con el apoyo del Plan Social Ence y la colaboración de la Escuela Naval Militar.

