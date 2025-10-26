Suscribete a
A CORUÑA NAUTICAL FESTIVAL 2025

El Trofeo Cidade da Coruña se lo llevó el Rías Baixas Boiro

La competición de Dragon Boat 12, fue un auténtico espectáculo en aguas herculinas

El equipo campeón, con el concejal de deportes, Manuel Vázquez
El Rías Baixas Boiro se alzó con la victoria absoluta en el Trofeo Cidade da Coruña de Dragon Boat 12, prueba integrada en el A Coruña Nautical Festival 2025, evento organizado por Marina Coruña y la Federación Gallega de Piragüismo.

El dique de abrigo Barrié ... de la Maza se convirtió en el escenario de una espectacular jornada deportiva seguida desde primera hora por numeroso público. Tras el conjunto vencedor, completaron el podio el Asturias Boat, ganador de la pasada edición, y el Cabanas KDM, que destacó además como club con mayor participación con un total de 42 deportistas.

