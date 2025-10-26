El Trofeo Cidade da Coruña se lo llevó el Rías Baixas Boiro

El Rías Baixas Boiro se alzó con la victoria absoluta en el Trofeo Cidade da Coruña de Dragon Boat 12, prueba integrada en el A Coruña Nautical Festival 2025, evento organizado por Marina Coruña y la Federación Gallega de Piragüismo.

El dique de abrigo Barrié ... de la Maza se convirtió en el escenario de una espectacular jornada deportiva seguida desde primera hora por numeroso público. Tras el conjunto vencedor, completaron el podio el Asturias Boat, ganador de la pasada edición, y el Cabanas KDM, que destacó además como club con mayor participación con un total de 42 deportistas.

La competición se disputó sobre un recorrido de 200 metros paralelo al dique. La categoría Mixto Veteranos inauguró la regata, con victoria para Asturias Boat, seguido de Pontevedra, As Pontes, Cabanas, Aldán, Auga de A Coruña y Olívico de Vigo.

En Seniors, Asturias repitió triunfo, por delante de Folixa, Cabanas, Olívico, Auga y Aldán, encadenando así un sólido dominio en las primeras mangas. Sin embargo, en la cuarta serie llegó la reacción del Rías Baixas, que comenzó a decantar la clasificación global a su favor. Cabanas completó el top tres, mientras que Folixa de As Pontes, Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, Piragüismo Ciudad de Lugo, Olívico, Bolboretas, Auga Dragón Boat de A Coruña y Club de Mar Ría de Aldán ocuparon las siguientes posiciones.

Los equipos de Boiros, Asturias y As Pontes moebius

El colofón deportivo lo puso la prueba BCS (Breast Cancer Survivors), de gran carga emocional, con triunfo para Ciudad de Lugo, por delante de Bolboretas y Folixa de As Pontes. En la clasificación final, Boiro sumó 174 puntos, Asturias 154 y Cabanas KDM 133.

La organización técnica del evento corrió a cargo de las instalaciones de Marina Coruña, dirigidas por el navegante oceánico Roberto «Chuny» Bermúdez de Castro, con Pichis como segundo, reciente subcampeón de Europa en clase Snipe, y el apoyo de Lorena Cenamor. En representación de la Federación Gallega de Piragüismo asistieron José María Pazos (director de regata), Antonio Romero (presidente del Colegio de Jueces) y José Besada (responsable de Piragüismo Olívico).

La entrega de premios estuvo presidida por el concejal de Deportes de La Coruña, Manolo Vázquez, en un ambiente festivo. Previamente, las deportistas BCS protagonizaron un emotivo acto con lectura de manifiesto a cargo de Montse Vázquez, presidenta de Bolboretas.

El programa del A Coruña Nautical Festival continuará con una exhibición de esquí náutico, wakeboard y wakasurf, que reunirá a una treintena de riders, incluidos campeones nacionales y continentales, poniendo el broche final a la Semana Abanca 2025 en aguas coruñesas.