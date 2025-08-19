La Semana Abanca reunirá 2500 deportistas en su 26ª edición

José Ramón Lete -centro- junto con el resto de autoridades, organizadores y patrocinadores en la presentación oficial de la Semana Abanca 2025

La Semana Abanca celebrará en 2025 su vigésimo sexta edición con la participación de más de 2.500 deportistas y un extenso programa que se prolongará hasta la primera semana de noviembre. El acto de presentación tuvo lugar en la sede central de Abanca en Vigo y estuvo presidido por el secretario xeral para o Deporte de Galicia, José Ramón Lete Lasa, quien subrayó la importancia del evento para el deporte gallego.

La organización corre a cargo de un amplio grupo de entidades náuticas y deportivas: Liceo Marítimo de Bouzas, Club Marítimo de Canido, Club de Piragüismo Olívico, Club Marítimo de Vigo, SD Samertolameu, Club de Piragüismo Tambo de Marín, CN Portonovo, Dumies de Ourense, CN Castrelo y RCNC La Coruña, con el respaldo de las federaciones gallegas, españolas y portuguesas de vela, piragüismo, remo y esquí náutico.

Un calendario multisede y multidisciplinar

Tras el preludio vivido en junio con el Campeonato Ibérico de J80, que ganó Javier Gándara en Vigo, la Semana Abanca arranca de forma oficial con el Open Ibérico de esquí náutico, wakesurf y wakeboard en la pista internacional del Miño (Cortegada). Allí se disputarán el Trofeo Deputación de Ourense y el Gran Premio Aceites Abril con varias decenas de riders en acción.

En septiembre, el protagonismo será para la vela ligera con el Campeonato Ibérico de ILCA en el campo de regatas de las Islas Cíes y el Clinic Internacional de Optimist en Castrelo de Miño, dirigido por el técnico olímpico Ero Pons. Paralelamente, La Coruña acogerá regatas de Finn, 420 y Snipe.

En octubre, Vigo será sede de la Regata Internacional Vila de Bouzas, mientras que el CN Portonovo organizará el Open de España de A2 y A3 para tripulaciones reducidas. La Coruña acogerá además la regata femenina Isabel Zendal en J80.

El cierre tendrá lugar en noviembre en la ría de Pontevedra, con el Trofeo Ence-Vila de Marín de remo y piragüismo, que incluirá un desafío de dragones entre las mejores tripulaciones gallegas y los equipos destacados en los Mundiales de Filipinas 2024.

Galardones a la excelencia

Durante la presentación se entregaron los reconocimientos de Comodoros de Honor de esta edición. Recibieron el galardón Javier Ruiz de Cortázar, presidente de la Confederación Española de Asociaciones y Clubes Náuticos (CEACNA), y el joven rider vigués Hugo Bugarín de Francisco, del Club Dumies de Ourense, tras conquistar el bronce en el último Mundial disputado en Lisboa.

Planning Semana Abanca 2025

Evento 0: Campeonato Ibérico J80 – LM Bouzas (Vigo)

Evento 1: Open Ibérico esquí náutico-wakeboard – Dumies Ourense (Cortegada)

Evento 2: Campeonato Ibérico ILCA 4-6-7 – CM Canido (Vigo)

Evento 3: Clasificatorio Finn, Snipe, 420 – RCNC (La Coruña)

Evento 4: Clinic Internacional Optimist – CN Castrelo (Ourense)

Evento 5: Regata Internacional Vila de Bouzas – LM Bouzas (Vigo)

Evento 6: Open España A2-A3 – CN Portonovo (Sanxenxo)

Evento 7: Regata femenina J80 Isabel Zendal – RCNC (La Coruña)

Evento 8: Desafío dragones – Marín

Evento 9: Trofeo Ence-Vila de Marín de remo – Marín

