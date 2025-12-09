Suscribete a
PODCAST

Pasión Gitana

TRIPULANTE18

El maxi trimarán de 32 metros Edmond de Rothschild ha sido presentado y Jaume Soler conversa con su jefe de diseño Sebastién Sainson

Momento en que se descubrió en sociedad al Gitana 18 con presencia de Ariane de Rothschild
TRIPULANTE18

En el episodio #257 de Tripulante18 Podcast, titulado 'Pasión Gitana', repasaremos la visita que hicimos a la base del Gitana 18 en Lorient (Francia), donde el nuevo maxi trimarán Edmond de Rothschild está en su última fase de construcción y fue presentado en sociedad. Allí ... tuvimos la oportunidad de conversar con su jefe de diseño, Sebastién Sainson. Dirige y presenta Jaume Soler Albertí.

