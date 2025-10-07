Medallistas olímpicos y campeones del mundo competirán en Palma

El Real Club Náutico de Palma ha confirmado el cuadro definitivo de participantes para la segunda edición del Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, que se disputará el 11 de octubre en el Parc de la Mar, a los pies de la catedral de Mallorca. La categoría Élite reunirá a 24 palistas de diez países, cuyos palmareses sumán más de 400 medallas internacionales y 18 olímpicas.

En la categoría femenina competirán Anna Pulawska (Polonia), Deborah Kerr (Reino Unido), Emily Lewis (Reino Unido), Anna Lucz (Hungría), Margot Maillet (Francia), Paulina Paszek (Polonia), Selma Konijn (Países Bajos), Ruth Vorsselman (Países Bajos), Teresa Portela (Portugal), Estefanía Fernández (España), Lucía Val (España) y Bárbara Pardo (España).

En la categoría masculina tomarán parte Alex Graneri (España), Carlos Arévalo (España), Gery Balogh (Hungría), Manfredi Rizza (Italia), Jonas Ecker (Estados Unidos), Paco Cubelos (España), João Ribeiro (Portugal), Messias Baptista (Portugal), Tom Liebscher (Alemania), Fernando Pimenta (Portugal), Rodrigo Germade (España) y Marcus Cooper (España).

Además, otros 20 deportistas internacionales que han accedido a través de la inscripción abierta (Open) competirán durante la mañana del sábado por las cuatro plazas restantes disponibles en la categoría Élite.

El programa del trofeo comenzará el jueves, a las 11.00 horas, con la rueda de prensa oficial de presentación en el RCNP, a la que asistirán los deportistas mallorquines Marcus Cooper (triple medallista olímpico) y Alex Graneri (doble bronce mundial y una de las grandes revelaciones de la temporada). Al día siguiente, 10 de octubre, tendrán lugar los entrenamientos oficiales a partir de las 10.00 horas en el Parc de la Mar. Esa misma tarde, a las 18.00 horas, la Sala Magna del RCNP acogerá la presentación de los equipos.

El sábado, día 11, se disputarán las pruebas infantiles a partir de las 11.00 horas, seguidas de la categoría Open a las 13.00 horas y de la competición Élite a las 16.00 horas. La ceremonia de entrega de premios está programada entre las 18.45 y las 19.00 horas.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito para el público, que podrá seguir las regatas desde la zona del Parc de la Mar. La organización, en coordinación con el Ayuntamiento de Palma, ha confirmado que la base del acontecimiento se ubicará en la zona de la laguna más próxima a la calle Antoni Maura y al Paseo del Borne, lo que permitirá una mayor cercanía con la ciudad. «Queremos que Palma disfrute de un espectáculo único de la mano del Real Club Náutico de Palma», ha asegurado Manu Fraga, director de la entidad organizativa.

