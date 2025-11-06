Marta Cardona es elegida mejor regatista joven del mundo

La vela española vuelve a brillar en la escena internacional. La regatista mallorquina Marta Cardona, ha sido proclamada ganadora del premio Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year 2025, que distingue a la mejor regatista joven del mundo. La ceremonia, organizada por la Federación Internacional ... de Vela (World Sailing), se celebró la noche del miércoles en Dún Laoghaire (Irlanda).

Con tan solo 20 años, Cardona ha protagonizado una ascensión meteórica en la vela internacional. La deportista del Club Nàutic Arenal cambió recientemente la clase 49er FX por el 470 mixto, formando tándem con Jordi Xammar. Juntos han firmado un año excepcional, conquistando los títulos de campeones del mundo en Gdynia (Polonia) y campeones de Europa en Split (Croacia), todo ello con apenas cuarenta sesiones de entrenamiento conjunto antes de subirse a lo más alto del podio continental.

El binomio Xammar-Cardona ha sorprendido por su rápida compenetración y solidez competitiva, confirmando la experiencia del patrón catalán y la madurez deportiva y capacidad de adaptación de la joven mallorquina. Su desempeño ha captado la atención del panorama náutico internacional y del propio jurado de World Sailing, que la ha reconocido como una de las figuras emergentes con mayor proyección del momento.

«Recibir este premio es algo increíble. Ha sido un año muy especial y quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado: mi familia, mi club, mis entrenadores, la federación y a Jordi. Hemos trabajado muy duro, y sentir este reconocimiento me da aún más motivación para todo lo que viene», declaró Cardona tras recibir el galardón.

El premio Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year se otorga mediante una votación combinada entre el público y un jurado internacional de expertos, y reconoce a los deportistas menores de 23 años que destacan por su rendimiento, valores y contribución al deporte de la vela.

Este 2025, además de por Cardona, España también estuvieron nominados en los premios de World Sailing en otras categorías, en el Rolex World Sailor of the year, su compañero Jordi Xammar como candidato a mejor regatista masculino del año y el proyecto «Yes We Sail», impulsado por el navegante invidente Dani Anglada, nominado en la categoría de Equipo del Año.