Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

Marta Cardona es elegida mejor regatista joven del mundo

La mallorquina recibe el Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year 2025

Jordi Xammar junto a la galardonada Marta Cardona en la Gala de la World Sailing
Jordi Xammar junto a la galardonada Marta Cardona en la Gala de la World Sailing

JAUME SOLER

La vela española vuelve a brillar en la escena internacional. La regatista mallorquina Marta Cardona, ha sido proclamada ganadora del premio Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year 2025, que distingue a la mejor regatista joven del mundo. La ceremonia, organizada por la Federación Internacional ... de Vela (World Sailing), se celebró la noche del miércoles en Dún Laoghaire (Irlanda).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app