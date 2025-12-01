Suscribete a
ABC Premium

puertos

Marina Port Valencia presenta la Cátedra del Mar

medio ambiente

Será un centro pionero de innovación y sostenibilidad en el medio marino

Marina Port Valencia presenta la Cátedra del Mar

J.S.

La Sala de Prensa del Edificio del Reloj del Puerto de Valencia fue escenario este viernes de la firma del convenio de la Cátedra del Mar: Centro de Innovación en Nuevas Tecnologías y Medio Marino, una iniciativa pionera impulsada por Marina Port Valencia junto a ... la Universidad Politécnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app