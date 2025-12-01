Marina Port Valencia presenta la Cátedra del Mar

La Sala de Prensa del Edificio del Reloj del Puerto de Valencia fue escenario este viernes de la firma del convenio de la Cátedra del Mar: Centro de Innovación en Nuevas Tecnologías y Medio Marino, una iniciativa pionera impulsada por Marina Port Valencia junto a ... la Universidad Politécnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia.

El proyecto nace con la ambición de transformar el Mediterráneo en un laboratorio natural de innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, reforzando el compromiso de Marina Port Valencia con una gestión responsable del entorno marino y con la transición hacia un modelo náutico sostenible.

El acto contó con la participación de Patrick Reynés, CEO de Marina Port Valencia; Elena de la Poza, vicerrectora de la UPV; Juan Llopis, director de Relaciones Institucionales de la UA; y los codirectores de la Cátedra, Jaime Lloret y César Bordehore. La clausura institucional corrió a cargo de Luis Fernando Sánchez Villena, jefe de Dominio Público de la Autoridad Portuaria.

La Cátedra del Mar se integra en el amplio proyecto de renovación de Marina Port Valencia, que prevé convertir este enclave en un espacio de integración puerto-ciudad, con áreas especializadas, espacios de coworking, zonas de ocio y restauración y un varadero abierto. Una apuesta que busca consolidar a Valencia como destino náutico internacional y referente en sostenibilidad.

Investigación, tecnología y economía azul

El objetivo central de la Cátedra será impulsar la investigación y la innovación en ámbitos relacionados con la gestión responsable del medio marino, la sostenibilidad económica y social del sector náutico y el desarrollo de la economía azul. Para ello se promoverán sinergias entre universidades, empresas, administraciones y agentes del ecosistema marino.

Entre los retos que abordará destacan la descarbonización del sector náutico, la gestión inteligente del agua y los residuos, la conservación marina, la educación ambiental y el diseño de tecnologías limpias aplicadas al mar.

Durante sus primeros años, la Cátedra desarrollará un mapa de iniciativas sostenibles en marinas del Mediterráneo y un informe técnico sobre descarbonización del sector náutico. También impulsará programas de formación para gestores y empresas, un proyecto piloto de restauración ecológica para mejorar la biodiversidad marina y terrestre y un estudio de percepción social que culminará en un manual de buenas prácticas de libre acceso.

El equipo científico estará liderado por Jaime Lloret (UPV), experto en digitalización y telecomunicaciones aplicadas al entorno marino, y por César Bordehore (UA), referente en ecología marina. A ellos se sumarán especialistas como Belén Fouz Rodríguez, José Tena Medialdea, Esteban Morelle Hungría, Fernando de Rojas Martínez-Parets y profesionales del Oceanogràfic, aportando experiencia en biodiversidad, investigación aplicada y economía azul.

Durante su intervención, Lloret destacó el desarrollo de herramientas capaces de monitorizar en tiempo real parámetros clave del medio marino —hidrocarburos, pH, velocidad del agua o presencia de fauna— con el objetivo de trasladar estas soluciones al sector náutico.

Bordehore, por su parte, subrayó la importancia de modelizar sistemas biológicos complejos, como el comportamiento de las medusas, y de fomentar la recuperación de ecosistemas marinos mediante proyectos educativos y de sensibilización.

El acto concluyó con un cóctel ofrecido por Gourmet Catering, que contó con la colaboración de Asindown, aportando un valor social añadido y reforzando el carácter inclusivo y responsable de la iniciativa.