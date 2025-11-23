La Federación Internacional de Vela valora realizar su conferencia anual en Gran Canaria

La Federación Internacional de Vela (World Sailing) ha puesto sus ojos en Canarias como posible sede de su conferencia anual de 2026 o 2027- La directora de Partnerships & Brand de la organización, Nelia Smith, visitó recientemente Las Palmas de Gran Canaria para evaluar la candidatura ... presentada por la Real Federación Canaria de Vela.

Smith destacó durante su visita que Canarias ofrece «condiciones óptimas» para albergar la World Sailing Annual Conference, un evento que reúne cada año a alrededor de 500 delegados de 145 países para decidir cuestiones clave del futuro de la vela. Con más de 70 millones de regatistas federados en todo el mundo, World Sailing es la autoridad internacional del deporte, reconocida por el Comité Olímpico Internacional y fundada en 1907.

La conferencia, que se celebra desde 1946, solo ha tenido lugar en España en cuatro ocasiones. La última fue en Málaga en 2023, mientras que la edición de 2024 se celebró en Dun Laoghair (Irlanda). Entre los asuntos que se abordan en estas reuniones destacan decisiones sobre reglamentos, clases olímpicas y planificación del calendario competitivo internacional.

Según Smith, la candidatura canaria «va un paso más allá», subrayando que la Real Federación Canaria de Vela «ha pensado en cada detalle para mejorar la experiencia de los delegados». En este sentido, elogió la conectividad del archipiélago, su hospitalidad y su entorno náutico «excepcional», que consideró «ideal para un evento de este nivel».

La representante de World Sailing también puso en valor el trabajo que se desarrolla en el archipiélago en materia de formación, base deportiva y proyección internacional. «Es muy importante para nosotros conectar con federaciones regionales que tienen un impacto real en el deporte. Lo que están haciendo aquí en Canarias es realmente extraordinario», afirmó.

Además, Smith recordó la reciente designación de La Palma como sede del Mundial Juvenil de Vela en 2027 y 2028, un evento gestionado por la propia World Sailing. Destacó que esta adjudicación «demuestra capacidad organizativa y compromiso con el deporte», al tiempo que consideró que representa «una oportunidad extraordinaria para impulsar la recuperación económica de la isla a través de la economía azul, generando empleo, inversión y visibilidad internacional».

La decisión final sobre la sede de la conferencia aún no está tomada, pero Gran Canaria se perfila como una de las candidatas mejor posicionadas para acoger esta cumbre global de la vela.