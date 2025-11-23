Suscribete a
La Federación Internacional de Vela valora realizar su conferencia anual en Gran Canaria

federaciones

Se están barajando las opciones para 2026 o 2027

Nelia Smith, representante de la Federación Internacional de Vela en Las Palmas de Gran Canaria
JAUME SOLER

La Federación Internacional de Vela (World Sailing) ha puesto sus ojos en Canarias como posible sede de su conferencia anual de 2026 o 2027- La directora de Partnerships & Brand de la organización, Nelia Smith, visitó recientemente Las Palmas de Gran Canaria para evaluar la candidatura ... presentada por la Real Federación Canaria de Vela.

