trofeu ciutat de palma

Espectáculo a los pies de la Catedral de Palma

Competición matinal en el Parc de la Mar
Competición matinal en el Parc de la Mar TOMÀS MOYÀ

J.S.

El portugués Messias Baptista (K1 masculino), la húngara Csoka Csikos (K1 femenino), el tándem angloamericano formado por Deborah Kerr y Jonas Ecker (K2 mixto), y el conjunto Ok Mobility (integrado Fernando Pimenta, Manfredi Rizza, Teresa Portela y Selma Konijn) se han coronado hoy campeones del ... II Trofeo Ciutat de Palma de Piragüismo, competición en la que se han dado cita las grandes estrellas mundiales de este deporte, con la Catedral de Mallorca como imponente testigo y ante más de un millar de ciudadanos que no han querido perderse la oportunidad de disfrutar de un espectáculo deportivo de máximo nivel.

