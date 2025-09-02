Suscribete a
ABC Premium

PODCAST

Cartagena y Portals centro del mundo

TRIPULANTE18

Jaume Soler se pasa por The Ocean Race Europe y las 52 Super Series donde conversa con Támara Echegoyen, Alan Roura, Elvira Llabrés y Corinna Graf

Cartagena y Portals centro del mundo

ABC_N

Arranca la sexta temporada de Tripulante18 Podcast. Acabando el verano vuelve el #243 Tripulante18 Podcast titulado 'Cartagena y Portals centro del mundo'. Jaume Soler se pasa por estos dos lugares que han centrado la actualidad náutica del final del verano con la parada de The Ocean Race Europa y las 52 Super Series en la que es su sede preferida. Dirige y presenta Jaume Soler Albertí.

Escucha el capítulo completo arriba o accede a la web de Tripulante18 aquí.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app