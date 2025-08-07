El Campeonato del Mundo de Fotografía de Deportes de Agua abre el plazo de participación

La mayor exposición al aire libre de fotografía de deportes de agua, con las imágenes ganadoras de los Ocean Power WPA 2024

La Fundación Water Sports Plastic Free ha anunciado el inicio de una nueva edición de los Ocean Power Watersports Photography Awards (Ocean Power WPA), tras batir récords de participación en su última convocatoria. Este certamen internacional invita a fotógrafos profesionales y aficionados a capturar la esencia de los deportes acuáticos, combinando talento y creatividad, y ya se pueden presentar obras hasta el 19 de octubre.

La edición anterior del concurso fue histórica, con cerca de 500 imágenes seleccionadas de 27 países y cinco continentes, consolidándose como el certamen de referencia mundial en su ámbito. Este año, los Ocean Power WPA dan un paso decisivo al incorporar por primera vez la categoría de vídeo, ampliando su visión hacia un festival internacional de fotografía, cine y artes visuales relacionadas con el mundo del agua.

La quinta edición abre el plazo de recepción de fotografías y vídeos a través de su web oficial. La participación es gratuita en su modalidad básica, y este año se han añadido tres nuevos planes opcionales que ofrecen ventajas y beneficios exclusivos a los concursantes.

Con una comunidad en constante crecimiento, el certamen se prepara para su gala de entrega de premios en un nuevo escenario, lo que refuerza su identidad como un punto de encuentro entre imagen, deporte y cultura oceánica. En la última edición, la gala reunió a más de 250 asistentes y culminó con una exposición pública de gran formato, donde las obras ganadoras se exhibieron durante tres meses en impresiones de hasta 4x4 metros. Esta muestra se consolidó como la mayor exposición al aire libre de fotografía de deportes de agua, acercando el mar, el deporte y la fotografía a miles de personas.

Los Ocean Power WPA están impulsados por la Fundación Water Sports Plastic Free, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección y conservación de los mares. Gracias a su apoyo, el concurso refuerza su compromiso medioambiental, utilizando la fotografía como herramienta para inspirar conciencia y fomentar un futuro más sostenible para los océanos y las comunidades costeras.

