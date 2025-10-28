La ACNB respalda el recurso del Club Vela Port d'Andratx

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha expresado su apoyo al recurso de reposición interpuesto por el Club de Vela Port d'Andratx (CVPA) contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que otorga la práctica totalidad del ... puerto deportivo de Andratx a la empresa Iniciatives Portuàries Mirall de Mar Mallorca (IP3M).

La entidad considera que respaldar el recurso es una «cuestión de justicia y de coherencia», ya que lo contrario significaría dejar sin espacio físico ni operativo al único club náutico con arraigo social y deportivo en el poniente de Mallorca.

«Perder el Club de Vela sería un desastre para la náutica. Es la única entidad que, durante casi seis décadas, ha demostrado un compromiso serio y sostenido con el deporte en su entorno», señala la ACNB.

La Asociación se adhiere a la tesis del Club de Vela y de Ports IB, que defendían la opción 4.1 como la propuesta que mejor se ajusta al espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo de 2017. Esta alternativa, explica la ACNB, otorga a la nueva empresa concesionaria espacio más que suficiente para desarrollar y rentabilizar su actividad como marina, al tiempo que preserva la viabilidad del club y el mantenimiento de sus funciones sociales y deportivas.

La opción 4.2, finalmente aceptada por el TSJIB, reduce al mínimo la presencia del Club de Vela y compromete gravemente la continuidad de su actividad deportiva y social. La ACNB recuerda que esta propuesta fue planteada por Ports IB como opción subsidiaria, «de ahí que llame poderosamente la atención que el propio ente público no haya recurrido en defensa de sus tesis e intereses, pese a que la decisión judicial desestima su propuesta original».

La Asociación reitera su preocupación por la falta de protección jurídica de los clubes náuticos, entidades sin ánimo de lucro que sostienen la base del deporte náutico en Baleares y que, pese a su función social, se ven forzadas a competir en un mercado portuario cada vez más especulativo, que limita el acceso al mar de las economías medias. El caso de Andratx se suma a los de los clubes Marítimo de Mahón, Náutico de Ibiza y Molinar de Levante, que han visto extinguirse sus concesiones en beneficio de empresas que sólo han mirado por su interés económico y han abandonado cualquier práctica destinada a la promoción deportiva.

En este contexto, la ACNB pide sensibilidad y colaboración a las administraciones públicas y reclama a los grupos parlamentarios que debaten la reforma de la Ley de Puertos de Baleares que no utilicen a los clubes náuticos como «mero pretexto de sus batallas partidistas».

«Los clubes náuticos somos entidades de utilidad pública que no entramos en competencia con las marinas (ningún club se ha presentado a un concurso fuera de sus instalaciones concesionadas) y que merecemos un trato en consonancia con nuestra singularidad», ha afirmado Antoni Estades, presidente de la ACNB.