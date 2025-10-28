Suscribete a
ABC Premium

clubes náuticos

La ACNB respalda el recurso del Club Vela Port d'Andratx

El club mallorquín podría perder sus instalaciones

Imagen aérea del Club de Vela Port d'Andratx
Imagen aérea del Club de Vela Port d'Andratx

ABC_N

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha expresado su apoyo al recurso de reposición interpuesto por el Club de Vela Port d'Andratx (CVPA) contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que otorga la práctica totalidad del ... puerto deportivo de Andratx a la empresa Iniciatives Portuàries Mirall de Mar Mallorca (IP3M).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app