¡Viene Oscar, el octavo huracán de 2018! En 76 horas ha pasado de ser una tormenta subtropical a huracán de categoría 2. La predicción indica que su trayectoria le llevará el próximo sábado hasta las islas Feroe, al note / noroeste de Escocia

El servicio meteorológico estadounidense para los huracanes NHC (Centro Nacional de Huracanes), perteneciente al NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), llevaba días observando a esta tormenta subtropical hasta que sus vientos superaron los 140 km/h (más de 75 nudos) entrando ayer en la definición de huracán de grado 1, y hoy ya es de grado 2 con vientos de 90 nudos. «Oscar» es el octavo huracán de 2018, rompiendo la media de siete al año cuando estamos en el mes de octubre y la temporada de ciclones suele finalizar en noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elaborado una predicción especial para el puente del 1 de noviembre; con una tendencia a disminuir la inestabilidad hasta el sábado que se espera la llegada de otro frente frio Atlantico: «… Existe bastante incertidumbre en cuanto a la velocidad de desplazamiento y el alcance del frente, aunque lo más probable es que produzca precipitaciones de cierta intensidad y persistencia en el oeste de Galicia y en el cantábrico, que serán menos probables e intensas cuanto más hacia el sureste, y no esperándose que alcancen el área mediterránea…».

http://www.aemet.es/documentos_d/enportada/20181029135151_p51tesp1.pdf

El que no cite al huracán «Oscar» se debe a que el cono de su trayectoria le llevará desde su posición actual, a 800 millas al noreste de la isla de Santo Domingo, hasta el archipiélago de las islas Feroe (situadas al norte de Escocia), recorriendo unas 2.800 millas en cuatro días. Los expertos dicen que el cálculo de su dirección se hace en base a las rutas de otros huracanes en los últimos cinco años; y que siempre habrá un grado de incertidumbre, siendo normal que se mantenga en el área prevista entre el 60 y el 70% del tiempo. No hay que olvidar que a más día de predicción se corre el riesgo de mayor incertidumbre, por eso no ofrecen datos más allá de cinco días.

Quienes puedan que sufran los efectos de «Oscar» serán los habitantes de las islas Azores. En principio alejados de la ruta del huracán, pero siempre sufridores de las fuertes borrascas que se desplazan de oeste a este en otoño e invierno.

Los que tengan planes de navegación para el puente de noviembre en la península ibérica deberían tener en cuenta la predicción meteorológica para España de la Agencia Estatal de Meteorología http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima o de los servicios meteorológicos de las Autonomías; y en Portugal el Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera https://www.ipma.pt/pt/maritima/boletins/ . Ojo con las noticias escandalosas y apocalípticas en algunos medios de comunicación.

Es bueno que tengamos activo a «Oscar», traerá más precipitaciones provocando un aumento del caudal de las cuencas hidrográficas, limpiando los cauces; sus fuertes vientos derribarán aquellos arboles más débiles; y el fuerte oleaje regenerará los litorales costeros. Otra cosa es tentar a las fuerzas de la naturaleza.