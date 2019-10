Ferias y salones Quince novedades para no perderse del Valencia Boat Show El salón valenciano contará con la presencia de los principales astilleros y marcas nacionales e internacionales

El Valencia Boat Show, que abre sus puertas este miércoles a las 10:00 horas, contará con la presencia de las principales marcas del sector que acuden con numerosas novedades del año 2020, entre las que se encuentran varios modelos nominados a los prestigiosos galardones “European Yacht of the Year” y “European Powerboat of the Year”, que otorga un comité de formado por periodistas especializados de toda Europa, y que se entregarán el próximo mes de enero durante el salón náutico de Düsseldorf. El certamen valenciano tendrá una amplia selección de embarcaciones nuevas en seco y a flote, éstas últimas disponibles para que los clientes interesados puedan realizar pruebas de mar, gracias a las excelentes condiciones que ofrece La Marina de València.

Además de cinco de las embarcaciones nominadas a barco del año en las categorías de vela y motor, este año el salón náutico valenciano contará también con dos de los ganadores de este prestigioso premio en 2019, el Beneteau Oceanis 46.1, que resultó vencedor en la categoría de Crucero Familiar, y el De Antonio D46 que fue el ganador del PowerBoat of the Year 2019 en la categoría de más de 14 metros de eslora y que este año estará en Valencia de la mano de Nautic Service.

Lo último de Beneteau Group

El distribuidor oficial de Beneteau en la Comunidad Valenciana, Sport Nautic, presentará en el salón valenciano una flota de 14 embarcaciones, entre las que se encuentran nada menos que ocho novedades del año. En la gama de motor, destaca la presencia de los modelos MonteCarlo Yacht 52 y 70, así como la nueva unidad de su conocida serie Swift Trawler, el 41 Fly.

Los amantes de la vela no podrán perderse los nuevos modelos de Oceanis, el 46.1 y el 30.1, este último nominado a Yacht of the Year 2020 en categoría de Crucero Familiar. A este mismo galardón, pero en la categoría “Performance Cruiser” opta el First Yacht 53, una embarcación heredera de los más de cuarenta años de experiencia de la serie First, y enfocada a armadores exigentes y conocedores de la vela. Se trata, según la casa francesa, de su primera unidad “luxury performance”.

Por otra parte, el astillero galo presentará su nueva marca de catamaranes, los Excess Yachts, innovadores multicascos concebidos especialmente para las nuevas generaciones de navegantes. SportNautic, distribuidor oficial de Beneteau, ya ha confirmado que expondrá en Valencia los modelos Excess 12 y 15, dos embarcaciones de 12 y 15 metros, respectivamente, que cuya presentación mundial tuvo lugar en septiembre en el salón de Cannes.

Marina Estrella acude al certamen valenciano con el nuevo Azimut Atlantis 45, un barco esencialmente deportivo que es uno de los nominados al Powerboat of the Year 2020 en categoría hasta 14 metros. Entre sus particularidades está la verticalidad de su proa y los acristalamientos que cubren todo el casco del barco. Esta unidad estará acompañada por el modelo 43 de la misma serie, así como por los veleros Hanse 388, 418, 458, 508 y 588, un amplio abanico de opciones de la firma alemana.

Nuva Yachts repite también en el certamen valenciano con una novedad que a buen seguro repetirá el éxito de los anteriores modelos, el Nuva 8, también nominado al premio Powerboat of the Year 2020 en categoría de hasta 10 metros. Este nuevo modelo con algo más de 9 metros de eslora puede llegar a alcanzar 35 nudos de punta o mantener una velocidad de crucero de 22 nudos y cuenta con un tanque de combustible de hasta 390 litros, lo que garantiza una autonomía de más de cien millas. Este nuevo modelo estará acompañado en la exposición por el Nuva 6, uno de los grandes éxitos de ediciones anteriores, ambos disponibles para realizar pruebas de mar.

Por su parte, el astillero alemán YYachts, especializado en embarcaciones de carbono, ha confirmado que estará presente en la próxima edición del Valencia Boat Show con su nuevo Y7 Bella, un velero de 22 metros de eslora que es la embarcación más exclusiva en la historia del certamen valenciano. Este superyate, que combina la estabilidad de la navegación de crucero con el alto rendimiento de la vela de competición, es fruto de la colaboración entre Michael Schmidt, fundador del astillero, y Bill Tripp uno de los mejores arquitectos navales especializado en unidades de más de 20 metros de eslora.

Mothquito: el placer de volar

Mothquito, el primer monotipo con foils de diseño y fabricación española, estará presente en el Valencia Boat Show como abanderado de la exposición de náutica 4.0. Se trata de un sorprendente catamarán volador de vela ligera, concebido y desarrollado por Toni Blanc, que destaca por su diseño radical y aerodinámico, y por su innovador sistema de foils: el IFS (Increased Foiling System), que permite convertir su casco transportable, de 3m de eslora, en un auténtico bólido en vuelo de 5,5m de eslora y 4,8m de manga dinámica dotándolo de una estabilidad total y unas prestaciones espectaculares. Cualquier navegante sin experiencia previa podrá volar a gran velocidad sin necesidad de preparación física ni experiencia técnica. Ha sido nominado por la Foiling Week como el mejor diseño del mundo en 2018 en pugna por el título con los actuales AC75.

Quicksilver también estará presente de la mano de Navaltec con varios modelos, entre los que destaca el Activ 675 Bowrider, y el Activ 555 Bowrider, ambas novedades de 2020 dotadas con motores Mercury. Navaltec también expondrá varios modelos de Bayliner así como la marca de embarcaciones semirrígidas Bombard, que se estrenará en Valencia con la neumática 310 Typhoon y la semirrígida 600 Explorer.

Clásicos eternos

Los visitantes del Valencia Boat Show encontrarán también este año modelos clásicos de las series Merry Fisher, Cap Camarat, Sun Odyssey o Prestige de Jeanneau, todas ellas de la mano de Náutica AZA, que acude con una flota de 12 embarcaciones, así como los Dufour 360, 390 y 430, que podrán encontrarse en el stand de Arranche, pero que cuenta también en el certamen con su agente en Valencia y Castellón, Marine Team.

Otras unidades de obligada visita serán, en la gama de barcos a motor, el Astondoa 377 y las italianas Cranchi, ambos de la mano de Metropol o los cuatro modelos de Vanguard Marine, entre los que se encuentran el DR 500 Beach rescue y el DR 830. En la gama de veleros, no faltarán grandes éxitos como el Tarsis 28, o el modelo 49 de Xyachts, entre otros.