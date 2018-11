Feias y Salones Innovación, ecología y accesibilidad en el mar en el Valencia Boat Show Barcos eléctricos solares, veleros adaptables para discapacitados, un lavadero de barcos, motores eléctricos, e innovación.

El Valencia Boat Show ha celebrado hoy su tercera jornada, con cielos nublados que no han impedido que numerosos visitantes se acerquen a conocer las novedades en embarcaciones de vela y motor, motores, accesorios y servicios náuticos. Este año el certamen muestra innovadoras iniciativas como un catamarán eléctrico solar, un barco fácilmente configurable para la vela adaptada, un túnel de lavado para barcos, así como motores eléctricos, paneles solares o un propulsor para realizar inmersión submarina. El salón apuesta por la innovación y el respeto medioambiental con diferentes propuestas que están teniendo una gran acogida entre los visitanets.

Respeto al medio ambiente

Astilleros Auxinavy presenta en el Valencia Boat Show su catamarán construido por para la empresa ibicenca de chárter y venta de embarcaciones La bella verde, un barco totalmente autónomo que cuenta con motores eléctricos y baterías que se recargan con los paneles solares situados en la superficie, con capacidad para diez personas navegando cómodamente. En esta misma línea ecológica, Boatwasher presenta un revolucionario túnel de lavado para barcos de origen danés que evitaría el uso de antifouling, que resulta altamente contaminante.

Torqeedo, presente en el stand de Navaltec, es una empresa especializa en motores eléctricos con potencias que van de 1 a 160 cvs. Su producto estrella es el Travel 1003, que equivale a un cv y puede mover hasta una tonelada y media, lo que lo convierte en una gran opción para embarcaciones auxiliares o veleros pequeños. “Para ir en desplazamiento a menos de 7 nudos la movilidad eléctrica compensa, y tenemos soluciones mejores que la combustión porque no contaminan, pesan menos, no requieren mantenimiento, y no tienen ruido o manchas. Y además cuestan lo mismo”, asegura Carlos Martínez, representante de la marca.

Por su parte, Electrosum ofrece servicios de venta e instalación de paneles solares en embarcaciones, y la empresa de limpieza ServInnBoard, ofrece servicios y productos totalmente biodegradables.

Innovación y accesibilidad

Otra de las novedades del certamen en el modelo 4S, del astillero gallego Rompeolas, un barco escuela aparejado con dos mástiles que puede ser fácilmente adaptado para la navegación de personas con diversidad funcional, simplemente extrayendo los bancos situados en la bañera.

Entre las iniciativas de tipo social, destaca la presencia de la ONG Open Arms, ofreciendo información sobre sus proyectos en el stand de Vanguard Marine, proveedor de varias de sus embarcaciones de salvamento.

En el apartado de innovación, el visitante podrá encontrar en el stand de Sofre accesorios curiosos como el scooter subacuático, un propulsor para inmersión submarina de Azimut Marine, capaz de sumergirse hasta 40 metros de profundidad. Además, este año por primera vez el certamen cuenta con una start up del programa Lanzadera, la plataforma especializada en el alquiler de embarcaciones Boatjump, que cuenta con más de 10.000 barcos registrados en destinos como España, Croacia, Grecia e islas del Caribe y que desde su creación hace dos años y medio ya ha conseguido más de 5 millones de euros en ventas con clientes procedentes de 28 países diferentes.

Precios populares

Mañana sábado, coincidiendo con la celebración del XI de aniversario de La Marina de València, el acceso al salón tendrá un coste de 3 euros, en lugar de los cinco del resto de días. Además la dársena valenciana ofrecerá numerosas actividades para toda la familia como conciertos y exhibiciones de vela latina, pesca de carro valenciano, windsurf con foil o salvamento marítimo con helicóptero.

También se celebrarán competiciones de vela y radio control, concurso de pesca, y la regata gastronómica II Cuina Bord, donde los equipos participantes tendrán que cocinar el mejor plato con un ingrediente secreto durante tres millas de navegación. El público asistente tendrá también la oportunidad de practicar actividades acuáticas en la Escuela Municipal de Vela y la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, así como de probar el yoga en paddle en Ocean Republik y el paddle SUP en Anywhere Water Sports.

Finalmente, el público podrá disfrutar de un Dragon Boat que navegará por primera vez en La Marina de València, tripulado por doce mujeres que han padecido cáncer de mama, y que estará acompañado por un dragón chino en tierra.

