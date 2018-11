Clubes y marinas Las campeonas mundiales Marina Garau y Blanca Cabot protagonizan la Gala del Deporte del CMSAP El club de Can Pastilla agasaja a sus deportistas para celebrar "la mejor temporada deportiva de los últimos años"

Las regatistas Marina Garau y Blanca Cabot, campeonas del mundo sub 17 de la clase 420, fueron las indiscutibles protagonistas de la Gala del Deporte del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), celebrada hoy en Son Termes, en la que se reconocieron los excelentes resultados cosechados por sus deportistas en la temporada 2018.

Marina y Blanca se mostraron felices con el homenaje de su club, se comprometieron a seguir “trabajando duro” en 2019 y no ocultaron su ambición de poder representar algún día a España en unos Juegos Olímpicos. Ambas coincidieron en que éste es su “máximo sueño” tras recoger el galardón que las reconoce como las mejores deportistas del CMSAP en 2019.

Su entrenador, Enric Noguera, no ocultó su satisfacción por el balance de la temporada: “Yo pensaba que alguna de las dos tripulaciones podría tener opciones de podio, ya que venían entrenando bien, pero que unas hiciesen campeonas del mundo y las otras terceras fue increíble. Estoy muy contento de ver cómo la línea de trabajo que seguimos va dando sus resultados”.

Noguera se refería también al tándem formado por la regatista del CMSAP Paula Van Wieringen y Mar Gil, del Club de Vela Port d’Andratx, que se colgaron el bonce sub 17 en el mismo Campeonato del Mundo de Newport (EEUU) donde sus compañeras consiguieron la victoria.

La cosecha del CMSAP de este año incluye otros resultados destacados, como los obtenidos por Curro Pascual (cuarto en el nacional sub 13 de Optimist); Miriam Sitges (campeona de España sub 16 y subcampeona absoluta de Laser 4.7); Nico Madero (campeón de España sub 13 de tabla); Diego Soto y Miguel Contreras (bronce en la Copa de España sub 17 de 420); Víctor Pérez y Dries Crombe (bronce en el Campeonato de Europa de Snipe); y Miguel Santaúrsula (ganador de la Middle Sea Race a bordo del Petrouchka III y subcampeón mundial amateur de J80 en el Ibo.es), entre otros.

El Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) quiso que su gala de este año estuviera “a la altura” de sus deportistas. Y desde luego que lo consiguió. Alrededor de 200 personas, entre socios, premiados e invitados, asistieron a la velada en Son Termes, donde se proyectó un vídeo de las campeonas mundiales, se entregaron las equipaciones de la temporada 2019 a los miembros de las Escuela Permanente (formada por 130 regatistas) y se rindió homenaje mediante una mención especial al oficial de regatas Guillem Patiño y al regatista de crucero Jaime Binimelis, ambos fallecidos este año, “dos personas que han dejado un inmenso hueco en la vela balear”, en palabras de Jesús Comas, presidente del club, quien en su discurso remarcó el el compromiso de las familias de los deportistas, sin el cual no se habrían obtenido los resultados "espectaculares" de esta temporada.

Tòfol Balaguer, vocal de vela, remarcó la importancia de los logros de este años, “los mejores de la historia reciente”, y reivindicó la posición del CMSAP como “club deportivo de referencia de Baleares”.

Por su parte, Joaquín González Devesa, presidente de la Federación de Vela, destacó que el CMSAP está compitiendo a un gran nivel gracias “al trabajo de los padres con los chavales, a los deportistas y a una junta directiva que cree en lo que hace”.

El Club Marítimo San Antonio de la Playa es uno de los tres organizadores del Trofeo Princesa Sofía de clases olímpicas y la entidad en la que se formó y de la que sigue siendo miembro Jordi Calafat, varias veces campeón del mundo, oro en Barcelona’92 y ganador de una Copa América, unánimemente considerado como el mejor regatista balear de todos los tiempos.