La transición energética que no zarpa

La náutica es un laboratorio fragmentado

La nueva P-12 de Candela
ELOY HERRERO

La náutica aún busca su rumbo en la transición energética. Sin embargo, la automoción avanza en plena transición estructural destinando más de 70.000 millones de euros anuales en I+D. En la industria náutica esa inversión representa apenas 3.000 millones de dólares. La brecha ... no es de tamaño entre ambas industrias: es estructural. El sector del automóvil ha convertido la innovación en una política industrial; la náutica, de momento, es un laboratorio fragmentado, donde conviven iniciativas privadas, proyectos piloto y esfuerzos dispersos de fabricantes que exploran sin marco común, ya que no tienen presión competitiva ni orientación real a escala.

