Port de Sitges Aiguadolç

Hacía mucho tiempo que no veía a mi buen amigo Albert Bertran, presidente Ejecutivo del Puerto Deportivo situado en Sitges y llamado Aiguadolç. Fue con motivo de la presentación, por parte de Caixabanc, de su patrocinio del equipo juvenil en sus versiones masculinas y femeninas para participar en la denominada Joven Copa América a celebrar en Barcelona durante la Copa América. Después de saludarnos pues hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y la verdad que ninguno de los dos pensábamos en podernos encontrar en ese acto, allí mismo me comento que me iba a invitar a la presentación del equipo Femenino elegido que se iba a celebrar en su Puerto Deportivo, que a la vez y desde el año 2023 era el puerto base y sede de los entrenamientos de los dos equipo, merced a la buena amistad que le une con Guillermo Altadill, manager y promotor del equipo.

Dicho y hecho y a Sitges me fui, tengo que señalar que he estado en muchos lugares del mundo en presentaciones y regatas, pero hacía tiempo que no me encontraba con un equipo de comunicación tan bueno y profesional, todo fueron facilidades a la hora de viajar y de alojarnos y eso que las distancias entre la bella localidad de Sitges y la capital de Cataluña es considerable, todo funcionó a la perfección el único pero, lo puso, y como no podía ser de otra forma la compañía aérea Vueling y sus habituales retrasos.

Me enseñó y explicó la realidad del coqueto Puerto, que acaba de renovar la concesión (todo un logro últimamente) y está siendo sometido a un amplio e importante programa de reformas que le están dando la vuelta a las instalaciones inauguradas en el año 1975.

Y es que cuando uno llega a una instalación náutica cuyo presidente ejecutivo, sabe de barcos y de vela, se nota de inmediato y sopla en el ambiente el buen rollo y la buena sintonía entre todo su equipo.

Albert Bertran fue el jefe de prensa de los JJ.OO. de Barcelona 92 y coincidimos en las instalaciones del Port Olimpic durante los Juegos, ya que yo desempeñé el cargo de speaker oficial de las instalaciones. Tras un largo periodo como periodista, cambió la seda por el percal y se metió en el lio de la dirección de Aiguadolç, donde continúa en la actualidad al frente de la nave.

Estaba encantado de esta experiencia que la definió como necesaria ya que en un Puerto Deportivo hay que conjugar todos los factores, el ocio, la restauración, etc., con el negocio, pero no olvidarse nunca que es el sitio ideal para acoger proyectos deportivos.

Fue un placer reencontrarnos parte de las viejas glorias del periodismo náutico español, encabezado por el gran Enrique Curt, allí abracé a Miguel Angel Rosselló, a Carlos Santana, a Pedro Sardina.

