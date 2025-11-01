Suscribete a
ABC Premium

un as en la manga

Marta, ¿nos dedicas el Young World Sailing of the Year?

OPINIÓN

Cardona es el ejemplo de persistencia, trabajo, osadía, alegría y calidad

Marta Cardona junto Jordi Xammar durante el último mundial de 470
Marta Cardona junto Jordi Xammar durante el último mundial de 470

MARC BERNAD SUELVES

Se vienen semanas de invierno en la vela. Claro, no hay tanta actividad con en los meses de julio y agosto y esto provoca que las noticias estén más en tierra que en el agua. Aunque esto, en el caso de España no es sinónimo ... de nada, todo lo contrario. Se siguen acumulando alegrías y el tiempo dirá si también premios. Lo más inmediato podría ser volver a ver a dos españoles en la cima. Venimos de exitos tremendos en los mundiales de 49er y 49erFX (grandes Botín, Trittel, Barceló y Cantero), y la ola avanza hasta Jordi Xammar y Marta Cardona. Jordi está en el grupo de candidatos a regatista del año en los World Sailing Awards y Marta tiene el mismo privilegio entre las jóvenes. Se llevarán el título o no, pero estando ahí ya han ganado. Con todo merecimiento y con su granito de arena, España es considerada reina de la vela. No hay que olvidar que el World Sailor of the Year ya se lo llevaron el año pasado Diego Botín y Florian Trittel. Que un español se lo vuelva a llevar no sería casualidad. Hay calidad y debemos darle valor. Aquí hay mucho y muy bueno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app