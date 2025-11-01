Marta, ¿nos dedicas el Young World Sailing of the Year?

Se vienen semanas de invierno en la vela. Claro, no hay tanta actividad con en los meses de julio y agosto y esto provoca que las noticias estén más en tierra que en el agua. Aunque esto, en el caso de España no es sinónimo ... de nada, todo lo contrario. Se siguen acumulando alegrías y el tiempo dirá si también premios. Lo más inmediato podría ser volver a ver a dos españoles en la cima. Venimos de exitos tremendos en los mundiales de 49er y 49erFX (grandes Botín, Trittel, Barceló y Cantero), y la ola avanza hasta Jordi Xammar y Marta Cardona. Jordi está en el grupo de candidatos a regatista del año en los World Sailing Awards y Marta tiene el mismo privilegio entre las jóvenes. Se llevarán el título o no, pero estando ahí ya han ganado. Con todo merecimiento y con su granito de arena, España es considerada reina de la vela. No hay que olvidar que el World Sailor of the Year ya se lo llevaron el año pasado Diego Botín y Florian Trittel. Que un español se lo vuelva a llevar no sería casualidad. Hay calidad y debemos darle valor. Aquí hay mucho y muy bueno.

Como si se habla de cantera. Marta Cardona es el excelente ejemplo. Persistencia, trabajo, osadía, alegría y calidad. Lo tiene todo. Un servidor ya votó para que fuese elegida mejor regatista joven del año. Méritos ha hecho, con el título mundial y europeo en su mochila. Además, una anécdota. Durante la Copa del Rey Mapfre, la única lancha que siguió día tras día la competición femenina fue en la que estábamos los periodistas con Almudena, Nacho, Toni, Eduardo y Jaume. Y Marta nos dedicó una victoria. «¿Habéis visto? os la dedico», nos dijo de corazón. Pues sí Marta, te lo agradecemos y ahí vamos a estar de nuevo, mirándote. Te lo mereces.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Chavela Vargas