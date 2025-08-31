Suscribete a
Lo que se gana en España no se queda en España

¿Por qué no hay equipo español? Hay calidad y cantidad de sobra para ello

La flota de las 52 Super Series en Puerto Portals
La flota de las 52 Super Series en Puerto Portals

MARC BERNAD SUELVES

Las 52 Super Series volvieron a desplegar velas en el espectacular Puerto Portals. En 'As' ya hicimos el guiño con la celebración de la décima, en un titular muy futbolero, y es que ya son diez los años seguidos que lleva el circuito en este puerto idílico. Nadie se puede quejar. Ni armadores, regatistas y muchos menos nosotros, los periodistas. El trato es de 10. Y todo ello para seguir explicando la vela, a veces inexplicable. La falta de viento, incluso una amenaza de tormenta con aparato eléctrico, puso en jaque los dos primeros días de competición, pero lució. El clímax llegó el viernes y sábado, cuando se decidió el ganador: American Magic. Ese fue uno de los pocos barcos sin tripulante español. Hubo hasta 12 y a cual mejor porque se vio, por ejemplo, a Joan Vila, Jordi Calafat y Silvia Mas. Y claro, una pregunta me vuelve a retumbar en la mente y a perturbar. ¿Por qué no hay equipo español? Sí, la respuesta puede ser fácil, y obvia. Porque no hay dinero. Pero es una pena porque sobra calidad y cantidad. Con los 12 regatistas de este año en Puerto Portals se podría montar un equipo de calidad (me atrevo a decir que ganador) y a ellos hay que sumar los incontables trabajadores de tierra. El español es mayoría. Se podría hacer un equipo 100% español. Un aviso a navegantes, o más bien un ruego: ¿Nadie se anima a poner la pasta? Javier Sobrino, durante una de las interminables charlas en la sala de prensa de Puerto Portals hizo un boceto fácil, pero efectivo. Y se lo 'robo': Botín diseña, King Marine construye y para el equipo de tierra y tripulación tienes de sobra donde elegir. Todo quedaría en casa. Y hay más. El año que viene habrá tres sedes españolas en 52 Super Series: dos en Lanzarote y Puerto Portals. El reto está ahí.

