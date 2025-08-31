Lo que se gana en España no se queda en España

Las 52 Super Series volvieron a desplegar velas en el espectacular Puerto Portals. En 'As' ya hicimos el guiño con la celebración de la décima, en un titular muy futbolero, y es que ya son diez los años seguidos que lleva el circuito en este puerto idílico. Nadie se puede quejar. Ni armadores, regatistas y muchos menos nosotros, los periodistas. El trato es de 10. Y todo ello para seguir explicando la vela, a veces inexplicable. La falta de viento, incluso una amenaza de tormenta con aparato eléctrico, puso en jaque los dos primeros días de competición, pero lució. El clímax llegó el viernes y sábado, cuando se decidió el ganador: American Magic. Ese fue uno de los pocos barcos sin tripulante español. Hubo hasta 12 y a cual mejor porque se vio, por ejemplo, a Joan Vila, Jordi Calafat y Silvia Mas. Y claro, una pregunta me vuelve a retumbar en la mente y a perturbar. ¿Por qué no hay equipo español? Sí, la respuesta puede ser fácil, y obvia. Porque no hay dinero. Pero es una pena porque sobra calidad y cantidad. Con los 12 regatistas de este año en Puerto Portals se podría montar un equipo de calidad (me atrevo a decir que ganador) y a ellos hay que sumar los incontables trabajadores de tierra. El español es mayoría. Se podría hacer un equipo 100% español. Un aviso a navegantes, o más bien un ruego: ¿Nadie se anima a poner la pasta? Javier Sobrino, durante una de las interminables charlas en la sala de prensa de Puerto Portals hizo un boceto fácil, pero efectivo. Y se lo 'robo': Botín diseña, King Marine construye y para el equipo de tierra y tripulación tienes de sobra donde elegir. Todo quedaría en casa. Y hay más. El año que viene habrá tres sedes españolas en 52 Super Series: dos en Lanzarote y Puerto Portals. El reto está ahí.

