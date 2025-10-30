Suscribete a
ABC Premium

solo un marino

Derrota

Sigo luchando por estar en la Global Solo Challenge

Derrota

JUAN MEREDIZ PUENTE

Tengo que encender el fuego de la cocina para calentar los dedos. Ya no los siento.

Aprovechar esta ventana meteorológica era importante porque salir de aquí puede ser muy duro, Islandia ya me lo ha demostrado.

Derrota. Hermosa palabra. Planificar esta derrota es apasionante, encontrar ... el camino entre sistemas de borrascas y anticiclones y cómo ese juego de ruedas dentadas poco uniformes nos complica o facilita según nuestra capacidad para dibujar esa derrota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app