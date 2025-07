Por momentos, parece que todo empieza y termina en la bahía de Palma durante la última semana de julio y la primera de agosto. La Copa del Rey de Vela no es solo la gran cita del calendario náutico español; es el latido que mantiene vivo al Real Club Náutico de Palma, un club que se juega mucho más de lo que uno se puede pensar en esta edición de 2025. En un momento delicado para el futuro de este club histórico está en juego y donde las instituciones tradicionales deben reafirmar su papel frente a nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas, esta regata es más que una competición: es una declaración de principios.

La Copa del Rey Mapfre llega precedida de un ciclo virtuoso: el Trofeo Conde de Godó en Barcelona, el Trofeo de La Reina en Valencia y el TabarcaVela en Alicante, que han servido de banco de prueba con participaciones de lujo y de una intensidad competitiva que hacía tiempo no veíamos. Estos eventos han demostrado que la vela de alto nivel no solo está viva, sino que está más en forma que nunca. Pero todos los caminos llevan a Palma.

El Náutico de Palma no solo acoge la Copa del Rey; es la Copa del Rey. Es el alma que la impulsa, el cuerpo que la sostiene y, por qué no decirlo, el futuro que se juega con cada edición. En tiempos donde la continuidad del club está envuelto de intereses privados y decisiones administrativas, esta regata adquiere un valor simbólico mayúsculo. Cada vela izada, cada salida limpia, cada llegada apretada en la línea de meta es también un mensaje: el Real Club Náutico de Palma está aquí, firme, competitivo, abierto al mundo y con la vocación de seguir siendo un ejemplo para la vela mediterránea.

No hay otra regata en España que combine deporte, sociedad y proyección internacional como la Copa del Rey Mapfre. Y no hay otro club en el país que haya conseguido convertir un evento deportivo en un símbolo de ciudad y de comunidad como lo ha hecho el RCNP. Porque esta regata no es solo para los armadores y regatistas; es también para los organizadores, los socios, los trabajadores del club y, sí, para Palma entera, que durante una semana se convierte en la capital europea de la vela.

La presión es alta, claro. Porque esta edición no es una más. El club se juega parte de su futuro como entidad. La Copa del Rey es el mejor escaparate posible para mostrar que esta institución no solo tiene historia, sino que tiene futuro. Que es capaz de seguir organizando una de las mejores regatas del mundo con solvencia, con prestigio, con valores. Y que no hay mejor inversión pública ni privada que apostar por un club que devuelve con creces lo que recibe.

La vela ha cambiado. Ya no es un deporte de elites; es una escuela de vida, de valores, de sostenibilidad, de respeto al mar. Y el Real Club Náutico de Palma ha sido, y quiere seguir siendo, una cantera de campeones y ciudadanos del mar.

Por eso, esta Copa del Rey es mucho más que una regata. Es el mástil donde se iza la esperanza de todo un club. Y no hay viento más noble que aquel que sopla a favor de quienes creen, resisten y navegan.

Las leyes deberían proteger a quienes fomentan el deporte por encima de los especuladores. Hay que resistir.

