Belleza en femenino

Si la primera impresión es muy importante no sé que van a pensar de mí porque les tengo que decir que al ponerme a escribir estas líneas me despisté con una barca de vela, como dicen aquí en Cerdeña, desde donde escribo.

En la proa una mujer de mediana edad, con un bikini blanco y un pareo traslúcido también blanco, piernas eternas, en la cubierta de proa.

Tan hermosa, quizás no haya visto nunca algo tan bello, aunque reconozco que pienso esto de vez en cuando y con otras bellezas.

Tan elegante. Esas formas, voluptuosa a la par que contenida, esas curvas, tan clásicas, sí, ahora no son así.

A mi pareja le encantaría, a ella también le gustan los barcos clásicos.

Lástima que la mujer del bikini y el pareo no se mueva un poquito que me gustaría ver el detalle de la botavara de trinqueta y esa chalupa de listones.

Un marino se moja y yo soy marino.

Para mi los barcos son femeninos.

En esto estoy con los ingleses y los italianos que se refieren a ellos como ellas.

No sé porqué quieren confundirnos con los y las cuando está claro, tiene que estar claro, que así los parieron.

Luego se sentirán una cosa o la otra, que los barcos están todos vivos perdón vivas y tienen el derecho a sentirse aburridas cuando se quedan amarrados o amarradas que me estoy liando

Y con la Mar lo mismo. Por esto no voy a discutir, pero para mi es Madre, esposa y amante, según la situación.

El mar a mi no me nace llamarlo madre.

Seré yo el rarito.

Vuelvo al principio y me presento que me quedan 15 palabras para 300 que tengo.

Soy marino y daré la vuelta al Mundo en solitario sin escalas en 2027.

