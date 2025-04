Poco movimiento mediático veo en la Federación Española y en la oposición de cara a las próximas elecciones a la presidencia. El Gobierno, por mediación de Irene Lozano, esa que escribió el libro a Pedro Sánchez y que ahora ejerce de Presidenta del CSD, ha ... ordenado que las elecciones a la presidencia de las federaciones deportivas han de hacerse este año, aunque no se celebren los Juegos.

La Presidenta Julia Casanueva tiene aún que convocarlas, y ya va un tanto tarde porque hay que publicar el censo electoral y tramitar una serie de papeles que conllevan algunos meses de gestiones, a no ser que no vaya a presentarse a la reelección y apure los plazos hasta el final y «allá os las compongáis».

El caso es que tampoco la oposición dice nada. Es una oposición en la sombra porque no mueve ficha y tan solo manda submarinos a través de «radio pantalán».

Será por estratégia electoral, pero no veo yo a los postulados a candidatos dispuestos a mover ficha. Solo ha respirado un poco, pero sin desvelar nada la cuestión, Carlos Torrado, Presidente de la Valenciana, que ha dicho que presentarán una candidatura avalada por tres grandes territoriales. Está claro que son la Valenciana y la Catalana y la tercera puede ser la Gallega, aunque esto solo es una especulación, porque también puede ser que detrás de este globo sonda esté Julia Casanueva.

No sé, porque todos son más falsos que un duro de madera y nosotros, los aficionados y más los privilegiados que votan no lo hacen por el bien de la vela sino por el bien de sus intereses personales. Todo es política, una política corrupta que algún día debería de arreglar el Consejo Superior de Deportes, que desde que se fue el socialista Gómez Navarro se lo pasa todo por el arco del triunfo deportivo.

La vela española se enfrenta a las segundas elecciones tras la moción de censura de Julia Casanueva a José Ángel Rodríguez Santos y lo hace desencantada y con pocas ganas. Si fuera de otra manera, ya habría candidatos moviéndose por las «cloacas» náuticas en busca del ansiado voto. No veo movimiento en Chimo González Devesa, que no sería mal candidato, así como tampoco en Javier Sanz, del que yo creo que no tiene ningunas ganas de comerse otro «marrón» como el que se comió con la anterior Junta Directiva. No veo a ningún catalán dispuesto a dar un puñetazo sobre la mesa, con tantos y tantos regatistas de postín que tiene esta comunidad. De Andalucía, mejor no hablar. Paco Coro no sabe y no contesta y hoy en día no sabemos cuál es su política federativa en cuanto a apoyos nacionales... En fin, que si los que tenéis el honor de votar si no lo evitais nos encaminamos a que la Federación Española se traslade a Valencia.