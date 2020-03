Que no se olvide

El Puerto de Santa María (Cádiz) Actualizado: 30/03/2020 12:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estamos navegando en una borrasca que sabe Dios cuánto va a durar. Dudas que se acentúan porque los que tienen que decirnos cómo está o cómo va a evolucionar son unos mamarrachos que no tienen ni idea de nada.

Así pues no me ha quedado más remedio que organizar y racionalizar mi tiempo y tareas diarias, igual que los 46 millones y medio (en el otro medio incluyo a la clase política de ahora y de antes, que con escasas y contadas excepciones son todos unos ineptos) de compatriotas todos ellos héroes anónimos, aunque todavía haya algún que otro descerebrado que se cree que esto no va con ellos. Así pues, una de las cosas que me he propuesto ha

Nicolás Terry Martínez