¡Julia, vete ya!

No hay manera, y no me refiero a la copla que interpreta Coque Maya, sino a la actual presidenta de la FEV que por lo visto todavía no se ha enterado que hace tiempo que se debía haber marchado, y sigue amarrada a su cargo cuan naufrago a su salvavidas.

A esta señora le importa un comino que todo lo que organiza o pretende organizar le salga el tiro por la culata, como ha sido el haber tenido que anular, por falta de quórum la Asamblea convocada el pasado 10 de agosto para hacer una modificación de los estatutos, ya que fueron tan solo acudieron 35 de los 39 asambleístas necesarios para que la misma tuviera validez.

Tampoco le importa

Nicolás Terry Martínez