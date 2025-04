Los vanos y burdos intentos de algunas -muy pocas según mis fuentes- federaciones olímpicas, entre ellas y como no podía ser de otra forma la de vela que preside Doña Julia, de retrasar el proceso electoral hasta el final de los Juegos de Tokio a ... celebrar en el 2021, no han servido para nada, ya que la presidenta del CSD, Irene Lozano, se ha mostrado firme y ha hecho cumplir a rajatabla lo que marca la ley. Alejandro Blanco, el incombustible presidente del COE es el que ha estado manipulando desde las sombra este intento para tener contento a algunos de sus amiguetes -entre ellos Doña Julia- de estas federaciones que le mantienen en el cargo, del que se cree heredero permanente del mismo.

Cuando otras federaciones han abierto sus procesos electorales como marca la ley, la de vela todavía no lo ha hecho ni se espera que lo haga de manera inminente, a pesar que el plazo legal para celebrar elecciones finaliza en el mes de noviembre. La actual Ley del Deporte, totalmente obsoleta y con infinidad de lagunas legales en su propio reglamento, propicia que las elecciones las gane en un porcentaje cercano al 100%, el que está en el poder. Solo cuando el presidente se retira, o lo retiran, bien por problemas legales o bien por una moción de censura, tienen los candidatos alguna que otra posibilidad y sino que se lo pregunten a Paco Coro, a Manolo Nadal etc., que fueron derrotados por los Pombo y Rodríguez con todo un manual de argucias y con el CSD mirando para otro lado.

Del hecho que Julia Casanueva no haya convocado todavía elecciones se pueden sacar las siguientes conclusiones. Por un lado alargar la presidencia para engrandecer su boato particular al que es tan aficionada y finalmente anunciar que no se presenta pero que su mandato ha sido una maravilla. Y por otro, esperar a no tener otra candidatura que le haga sombra. También es posible que los futuros candidatos, si es que los hay, estén retrasando su decisión para impedir que les pase lo que le ha pasado a Íker Casillas con la de fútbol o un desgaste en su campaña por el retraso en la convocatoria.

Lo que sí tiene que tener muy claro Julia Casanueva es que tiene que hacer público de inmediato el apoyo a la candidatura de Gerardo Seeliger a la presidencia de la World Sailing, Doña Julia debe saber que sus fondos provienen de los presupuestos generales del estado, y es dinero público y hay que apoyar a lo español siempre que se cumplan los requisitos oportunos, como sucede en el caso de Seeliger. En caso de no hacerlo a Irene Lozano no le debería temblar el pulso a reprimirle públicamente o bien cesarla en sus funciones. Hay que recordar por hechos recientes, que la prudencia y la mesura no son características innatas en la forma de ser de Doña Julia, lo que «le va» es la soberbia, la confrontación directa con quien le lleva la contraria o no piensa como ella.