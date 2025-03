Ha llegado un momento en que en España ya no se controla el dinero. Se reparte y se reparte sin dar ninguna explicación lógica. Hasta los fondos europeos están siendo amancebados para destinarlos a otras acciones que no son a las que iban destinadas.

En ... el deporte, más de lo mismo. Desde esta atalaya venimos denunciando que no hay transparencia en las gestiones económicas del deporte. Algunas federaciones, las más ricas, gastan partidas en otras cosas que no son deporte. Nadie nos contesta desde el Consejo Superior de Deportes a nuestras preguntas, no solo su actual José Manuel Franco, sino ninguno de los secretarios de estado que han pasado por el sillón deportivo.

Tenemos un ministro de Cultura y Deporte, que no sabe ni lo que es una, ni por supuesto, la otra. José Miguel Iceta llegó al cargo como compensación del Pedro Sánchez al haber tenido que renunciar a ser candidato a la presidencia de la Generalitat para dejar paso al que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa. Con estas premisas, ¿cómo se va a gestionar bien el deporte? Con las federaciones pasa igual. Hay muchos presidentes de estamentos que no han dado palo al agua nunca. Lo más que han hecho es que han militado, antes de tomar la poltrona, a algún partido político de izquierdas. Entre José Manuel Franco y Alejandro blanco los van blanqueando en sus nefastas gestiones y así, de paso, ellos continúan tranquilos en sus presidencias gastando a espuertas sin dar ninguna explicación a los deportistas, que al final son los perjudicados. Solo tenemos que ver la cantidad de años que Alejandro Blanco lleva dirigiendo su «chiringuito» sin que nadie, absolutamente nadie, se atreva a presentarse como oposición en ninguna de las elecciones que se han celebrado. No hay manera de que el Comité Olímpico Español enseñe sus cuentas. Los presidentes de las federaciones olímpicas se las aprueban una y otra vez sin protestar nada. Despidió al que fue su jefe de prensa durante muchos años, desde que presidía la Federación Española de Judo, José María Bellón, porque estaba en desacuerdo con él en algunas cuestiones, y perdió el juicio en Magistratura. En fin, caprichos de políticos de los malos, que no sirven al deporte y que se sirven de él, porque a la postre algunos presidentes de estamentos deportivos son más políticos que gestores de una gran masa social. El caos económico en el deporte es una realidad y claro, así nos va en España.

