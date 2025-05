Esta pregunta me la llevo haciendo desde hace ya varios años. La tecnología está arrasando en nuestra vida cotidiana. Cada día nuestros móviles, ordenadores y coches se quedan obsoletos y el consumismo te invitan a cambiarlos.

En nuestro deporte, el aspecto tecnológico va a la ... velocidad de la luz. Todo comenzó en aquella época en la que para navegar contábamos con los instrumentos tradicionales e inventaron el DECA y el Lorand. De ahí pasamos al GPS, lo que quería decir que ya no había que saber mucho de navegación si queríamos ir desde Valencia a Palma. Colocábamos las coordenadas y nuestro barco navegaba prácticamente solo con el piloto automático.

Llegaron las orzas de deriva, las quillas basculantes, los dos timones, enrrolladores... pero la navegación todavía la podíamos enmarcar entre lo más normal y lo más natural que podría haber.

Llegó el momento en que la vela dio un salto cualitativo y la Copa América, reina de las regatas tecnológicas, comenzó a admitir los tan discutidos foils, de ahí, unos superhombres con unas piernas impresionantes trimaban los barcos desde una especie de bicicletas. Ya no hacía falta a bordo al Juan Vila de turno para que llevara la navegación ni al Jordi Calafat que hiciera la estratégia y lo que es peor, tampoco hacía falta ningún táctico.

Todo era cuestión de velocidad con pocos tramos de ceñida y muchos de aleta, para que los catamaranes volaran por el encima del agua. Aquello lo cuestionamos al principio, pero como suele pasar con otras cosas, nos acostumbramos y lo acatamos basándonos en que primaba el espectáculo televisivo a lo tradicional, que era un club, un armador, un barco y una tripulación, dejándonos de más gaitas.

Ahora toda esa tecnología ha pasado a los cruceros. ¿Qué fue de aquellas vueltas al mundo en tiempo compensado? Ahora todo va a tiempo real, o sea, todo es velocidad y ya no es lucha contra el reloj y la superación de tu tripulación.

He visto fotos y videos de los nuevos IMOCA que van a dar la vuelta al mundo en solitario en la Vendée Globe y creo que eso no pueden ser medidos como IMOCA. Son barcos extremos, con foils y no sé qué cosas más, que solo verles la proa ya te asustan.

La Vendée, que era una de las regatas con más filosofía regatera del mundo ha pasado a ser una regata tecnológica a base de millones. Este año veremos dos regatas distintas, la clásica sin foils y la nueva con ellos. Se la van a cargar.