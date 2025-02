Estamos inmersos en pleno verano y con un coronavirus que está dispuesto a condicionar nuestras vidas, pero no por ello el mundo debe pararse, ni las elecciones federativas, tampoco. Estamos en año electoral en la Real Federación Española de Vela y en muchas de las ... Federaciones Territoriales. En la nacional siguen mirando hacia otro lado como si esto no fuera con ella, en las autonómicas sí parece que se lo han tomado más en serio y a las que les toca comicios, han iniciado sus procesos electorales tal y como marca la ley.

Julia Casanueva, encaprichada en seguir a toda costa, sigue atrasando todo lo que puede el inicio del proceso electoral. Ella no debería poder presentarse ya que, le guste o no, está en su segundo mandato, aunque el primero fuera solo de un año. Los Estatutos en el Capítulo IV Artículo 22 Punto 3 rezan lo siguiente sobre la figura del presidente: “Será elegido cada cuatro años, con una limitación de dos mandatos completos consecutivos o alternos”. Casanueva cumplió su primer mandato (completo) cuando la asamblea elegida para cuatro años le encomendó finalizar el año que quedaba de mandato en la legislatura 2012-2016, fue en el momento en que la asamblea le dio su confianza en una moción de censura hasta las siguientes elecciones; y el segundo mandato concluye este año 2020. Pero, visto lo visto, la actual presidenta parece no tener demasiada prisa por convocar dichas elecciones, a las que por ahora solo ha confirmado oficialmente su intención de concurrir a las mismas un buen conocedor de la casa, Javier Sanz. El resto de supuestos postulantes, por ahora no han dado el paso, y donde hablan terceras personas, pero nunca lo hace el supuesto candidato; mientras tanto a Casanueva ni está ni se le espera.

Los que sí han convocado elecciones en tiempo y forma son territoriales como Cataluña, donde Xavier Torres se ha encontrado con un rival inesperado, Jesús Turró. Hace pocas semanas, el propio Torres, comentaba a gente de la vela su tranquilidad de repetir como candidato único, hizo un calendario corto, pensando que no se presentaría nadie más y ahora parece que el 1 de septiembre deberá medirse con un peso pesado como es Turró.

En Baleares no seguirá Chimo González Devesa después de cumplir sus dos mandatos, y él sí que cumplirá con la legislación balear, con lo que hay vía libre en el archipiélago y parece que hay dos posibles candidatos.

Donde parece que no habrá demasiados problemas ya que todo apunta a que habrá candidatos únicos será en las federaciones andaluza, con Paco Coro, y madrileña con Guillermo Poyán.

Veremos como queda el mapa político-deportivo de los próximos meses, donde puede haber cambios que pueden ser definitivos, con mucha influencia y que pueden decantar la balanza en un sentido o en otro en el devenir de la vela, que dicho lo dicho, hoy por hoy, está muy tocada y no sólo por el COVID-19, que lo está, sino que ha perdido toda la influencia que había tenido en el deporte español.

¡Hagan juego señores! ¡Hagan sus apuestas!