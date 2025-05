En la asamblea del 1 de noviembre se hará oficial el nombre de quién será el nuevo presidente de la World Sailing. Si algo no deja de ser curioso es como están siendo las elecciones a las federaciones, en este caso en las de vela, ... donde los que aparentemente parten como favoritos y que habitualmente son a los que acostumbran a apoyar los deportistas, luego por una u otra razón, son los que nunca o casi nunca llegan. Al menos esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos, donde el deporte se decide en los despachos y no en los terrenos de juego o campos de regatas, por decirlo de una manera más explicita. Pasó con Jesús Turró por partida doble en las elecciones a la Española y a la Catalana y ha pasado en la Internacional donde Gerardo Seeliger partía como gran favorito y Kim Andersen como el que no pasaría el corte y al final acabó ocurriendo lo contrario. Por cierto, sería interesante saber a quién votó Julia Casanueva en nombre de España.

Lo vivido en la World Sailing y la actuación protagonizada por Scott Perry, es digo de análisis. Perry hasta la fecha vicepresidente de la federación internacional , pasó de ser un aparentemente fiel colaborador de Seeliger –el primero que dio el paso para presidir la vela mundial- a ser no sólo contrincante al decidir dos meses antes de las elecciones presentarse, sino probablemente el que haya provocado que probablemente que Seeliger no fuera el futuro presidente de la World Sailing, al «robarle» buena parte del voto iberoamericano que tenía controlado el español, pero al presentarse el suramericano esto provocara una fuga de votos hacia el uruguayo residente en Gibraltar (bueno, en Sotogrande). Pues bien, Scott Perry se ha acabado convirtiendo en el gran aliado, conscientemente o no, de Kim Andersen. Y en definitiva su «magistral» jugada de presentarse, ha acabado provocando que tanto él como Seeliger estén en la calle. Se me ocurren dos teorías. Una, que prefiriera que siguiera Andersen para acabar de hundir la federación internacional de la que él ha sido también responsable durante los últimos cuatro años y tapar así sus vergüenzas; o la otra, de que realmente fuera un iluso en pensar que podía llegar a ser presidente. Cuando se anunció que sus vicepresidentes Perry y Li se presentaban, a Andersen se le apareció la Virgen ya que en un mano a mano con Seeliger lo tenía prácticamente perdido. La estrategia del divide y vencerás, ha demostrado una vez más ser muy efectiva, para el que parte como más débil.

