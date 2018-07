Creo que la IMOCA se equivoca

El Puerto de Santa María (Cádiz) Actualizado: 31/07/2018 15:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya que como el patio está calentito y con los de siempre dando toda la lata que pueden, hecho este que llegada estas fechas se repite año tras año en un intento pueril, absurdo y fuera de juego, de no sé todavía bien qué, voy a comenzar este artículo diciéndoles una vez más que paso completamente de ellos, ya que como los buenos vinos, los años me han dado sabiduría y saber estar y sobre todo comprender «que no ofende quien quiere sino quien puede».

¡Vamos al lío! No tengo nada contra la Volvo Ocean Race. Sería absurdo criticar a un promotor que invierte en una regata de vela de esa categoría. Lo que sí está más claro que nunca es que la regata necesitaba una amplia y profunda reflexión, tanto en sus recorridos como en sus barcos, reflexión que conllevaban una serie de cambios importantes y parece que estos están empezando a circular por los espacios cibernéticos de «Radio Pantalán» y por los comunicados de organizaciones y clases.

Soy un ferviente admirador de la clase IMOCA, de sus patrones, de sus barcos y sobre todo de su filosofía, aunque ésta haya ya traspasados los límites de sus antaño, protectores de reglamentos que han permitido a esta clase ir creciendo con garantías de que un barco nuevo sería competitivo durante unos años, permitiendo a patrones ganar su regata, la mítica Vendée Globe, con modelos antiguos y varias ediciones de la regata a su quilla. Ahora la evolución ha llegado y el reglamento ha dado luz verde a nuevos diseños con los «foils» como grandes protagonistas.

Esto ha provocado la aparición en regata de dos tipos de barcos. Los nuevos, los de la última hornada con sus imponentes foils a cuestas y los «antiguos» aquellos que han dado «loor y gloria» a esta clase y han creado, gracias a su participación la mejor regata del mundo. O sea que sin comerlo ni beberlo tenemos dos tipos de barcos que aunque siendo iguales son completamente distintos en cuanto a prestaciones, y está claro que algo habrá que hacer con unos y otros ya que los dos a la vez no pueden competir.

Los IMOCA han sido desarrollados técnicamente para competir en solitario, aunque en escasas excepciones hayan podido navegar con una tripulación reducida. Me vienen a mis recuerdos aquella memorable regata Vuelta a España, que antaño organizo la FNOB con barcos IMOCA, y con mi querida y añorada Isabel Genis llevando las riendas no solo de la prensa sino de casi todo. Pues bien y que se sepa, que en algunos momentos y por experiencias vividas en aquella regata parte de las tripulaciones sobraban.

Y para una regata dura como la Volvo una pregunta ¿bastarán 5 tripulantes para poder hacer una etapa que te lleve volando por el «Gran Sur»?, y así un largo etc. de cuestiones que me vienen a la cabeza y no caben en esta columna y que tendrán cumplida referencia en ediciones siguientes.

Nicolás Terry Martínez