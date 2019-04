50 años la han hecho la regata más grande y espectacular

Madrid Actualizado: 28/04/2019 10:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

engo que confesar que en mis más de cuarenta años de profesión me he pedido algo muy grande. He asistido a siete Juegos Olímpicos y a numerosas regatas de vela olímpica, como Mundiales y Europeos, pero no había estado nunca en la que para mí, desde que he podido ver su ambiente y organización, es la mejor regata de vela ligera del mundo, el Trofeo Princesa Sofía. No es fácil sacarme un elogio gratis, pero en este caso, al «César, lo que es del César».

No es nada fácil gestionar una regata de esas características, y mucho menos hacerlo entre varios clubes diferentes. Tanto en el mar como en tierra hay que estar muy coordinados entre las tres sedes que

Pedro Sardina Arthous