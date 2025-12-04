Publicado el Anuncio de Regata

La publicación del Anuncio de Regata oficializa la cuenta atrás para la edición 2026 de la multitudinaria regata mallorquina y el arranque del Sailing Grand Slam, el circuito formado por las principales regatas de clases olímpicas del mundo en el camino hacia Los Ángeles 2028. ... El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels será la primera edición que se celebre bajo el paraguas de la fundación que agrupa a los tres clubes organizadores y a la Federación Balear de Vela.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels se celebrará en la bahía de Palma del 27 de marzo al 4 de abril de 2026. En su condición de primera gran cita de la temporada que convoca a las diez disciplinas de vela que lucharán por la gloria olímpica en Los Ángeles 2028, está abierta a las categorías femeninas ILCA 6, 49er FX, iQFoil y Formula Kite; las masculinas ILCA 7, 49er, iQFoil y Formula Kite; y las mixtas 470 y Nacra 17.

Por primera vez desde su nacimiento en 1968, la prueba estará organizada por la fundación creada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), el Club Náutic Arenal (CNA), el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) y la Federación Balear de Vela (FBV). Cati Darder, presidenta de la FBV, explica la importancia de este nuevo capítulo: «La fundación contribuirá a seguir aumentando la calidad del Sofía y a fomentar el deporte en la bahía de Palma con los más altos estándares de calidad y responsabilidad medioambiental. La de 2026 será la primera edición organizada por este nuevo organismo del que formamos parte la federación y los tres clubes, y todos la esperamos con energías renovadas y ganas de seguir consolidando la excelente reputación del Sofía, de la bahía de Palma y de Mallorca».

Arranca el Sailing Grand Slam 2026

La 55 edición del Sofía abrirá el calendario 2026 del Sailing Grand Slam (SGS), el circuito que une las citas de clases olímpicas más icónicas del mundo (junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & Los Angeles OCR). Siguiendo la dinámica iniciada en la temporada piloto de 2025 para estandarizar la documentación de los eventos incluidos en el SGS, el Anuncio de Regata publicado hoy será compartido por las regatas del circuito, reduciendo la burocracia, facilitando los procesos de inscripción y mejorando la experiencia de los participantes.

Ferran Muniesa, director técnico del Sofía, explica: «El SGS es un magnífico ejemplo de la importancia del trabajo en equipo; una ambiciosa iniciativa que ha recibido una excelente acogida por parte de la comunidad náutica y seguirá creciendo el próximo año. Trabajamos con las clases para adaptar el nuevo formato olímpico a las regatas de grandes flotas con el objetivo de que los participantes se familiaricen con los cambios propuestos por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos de Los Ángeles 2028. En su condición de primera gran cita del año, el Sofía ejercerá de campo de ensayo para comprobar el funcionamiento de esos nuevos formatos, lo que para nosotros supone una gran responsabilidad que afrontamos con mucha ilusión».