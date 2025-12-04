Suscribete a
ABC Premium

55º TROFEO PRINCESA SOFÍA FERGUS

Publicado el Anuncio de Regata

vela olímpica

La regata mallorquina de clases olímpicas se celebrará del 27 de marzo al 4 de abril de 2026

El Trofeo Princesa Sofía a los pies de la catedral de Palma
El Trofeo Princesa Sofía a los pies de la catedral de Palma sailing energy

J.S.

La publicación del Anuncio de Regata oficializa la cuenta atrás para la edición 2026 de la multitudinaria regata mallorquina y el arranque del Sailing Grand Slam, el circuito formado por las principales regatas de clases olímpicas del mundo en el camino hacia Los Ángeles 2028. ... El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels será la primera edición que se celebre bajo el paraguas de la fundación que agrupa a los tres clubes organizadores y a la Federación Balear de Vela.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app